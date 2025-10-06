Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо – о лидере клуба: «Это его ошибка, должен был играть лучше»
Украина. Премьер лига
06 октября 2025, 02:14 |
Хацкевич – о действиях Бражка в игре против «Кристал Пэлас»

ФК Динамо. Владимир Бражко

Бывший тренер и игрок «Динамо» Александр Хацкевич высказался об игре Владимира Бражка с «Кристал Пэлас».

«Можно сказать, что он допустил результативную ошибку во время первого пропущенного гола, когда дал слишком легко обойти себя игроку Кристал Пэлас, который выполнил голевую передачу в воротарскую площадку. Игра один на один – это не самая сильная сторона Бражко. Да, он может сыграть на опережение, но в этой ситуации он должен был действовать гораздо лучше.

В целом Бражко пытался обострять, контролировать мяч, но ничем ярким в атаке не запомнился. А вот эта результативная ошибка в защите вспоминается практически сразу», – сказал Хацкевич.

«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

По теме:
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Подводит реализация. А у соперников – 1 удар, 1 гол»
КАБАЕВ: «К сожалению, Динамо теряет важные зачетные баллы»
ВОЛОШИН: «Караеваев хорошо покатил мяч, и я в одно касание пробил в цель»
Динамо Киев Кристал Пэлас Александр Хацкевич пресс-конференция Лига конференций Динамо - Кристал Пэлас Владимир Бражко
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
