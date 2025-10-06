Легенда Динамо – о лидере клуба: «Это его ошибка, должен был играть лучше»
Хацкевич – о действиях Бражка в игре против «Кристал Пэлас»
Бывший тренер и игрок «Динамо» Александр Хацкевич высказался об игре Владимира Бражка с «Кристал Пэлас».
«Можно сказать, что он допустил результативную ошибку во время первого пропущенного гола, когда дал слишком легко обойти себя игроку Кристал Пэлас, который выполнил голевую передачу в воротарскую площадку. Игра один на один – это не самая сильная сторона Бражко. Да, он может сыграть на опережение, но в этой ситуации он должен был действовать гораздо лучше.
В целом Бражко пытался обострять, контролировать мяч, но ничем ярким в атаке не запомнился. А вот эта результативная ошибка в защите вспоминается практически сразу», – сказал Хацкевич.
«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.
