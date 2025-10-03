Впервые в истории. Известно, где пройдет чемпионат мира U-20 в 2027 году
Турнир примут Азербайджан и Узбекистан
В ФИФА определились с место проведения чемпионата мира по футболу U-20.
На заседании совета ФИФА было принято решение о том, что чемпионат мира U-200 в 2027 году примут Азербайджан и Узбекистан.
Впервые в истории турнир пройдет в двух странах сразу.
«Я с большим воодушевлением объявляю, что Совет ФИФА выбрал Азербайджан и Узбекистан в качестве стран-организаторов Чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет 2027 года – исторического турнира, который объединит Европу и Азию и продемонстрирует самых ярких молодых талантов нашего вида спорта.
Поздравляю обе страны и с нетерпением жду 25-го турнира в 2027 году, который станет первым турниром, совместно организованным двумя ассоциациями-членами ФИФА», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.
