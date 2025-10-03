ВИДЕО. Сборная Украины U20 провела тренировку перед игрой с Парагваем

Сборная Украины U-20 провела тренировку в Чили перед очередным матчем молодежного чемпионате мира 2025 .

3 октября в 23:00 в Сантьяго в матче 3-го тура сыграют сборные Украины U-20 и Парагвая U-20.

Чемпионат мира U-20 проходит с 27 сентября по 19 октября в Чили. В 1-м туре украинская команда обыграла Южную Корею (2:1), а затем разошлась миром с командой Панамы (1:1).

Украина лидирует в группе с 4 очками, находясь выше Парагвая по меньше количеству штрафных фейр-плей баллов за желтые и красные карточки.

Чтобы гарантированно продолжить борьбу на ЧМ, украинской команде достаточно сыграть вничью с Парагваем, но и поражение может дать путевку в 1/8 финала.

