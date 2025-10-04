Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Я их хвалил, а они перестали развиваться вообще»
Украина. Премьер лига
04 октября 2025, 00:21 |
476
3

Йожеф САБО: «Я их хвалил, а они перестали развиваться вообще»

Бывший тренер – о матче с «Кристал Пэлес»

04 октября 2025, 00:21 |
476
3 Comments
Йожеф САБО: «Я их хвалил, а они перестали развиваться вообще»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, в чем заключается главная причина поражения киевлян в матче с «Кристал Пэлес».

«Кристал Пэлес в игре с Динамо, игроки английского клуба, все делали на хорошей скорости, даже приятно было смотреть, а наши, как играли до этого в некоторых матчах на месте, стоя, так и продолжили это делать...

Некоторые игроки, которых я раньше хвалил, надеялся, что они вырастут в хороших мастеров, затормозились в своем развитии, перестали развиваться», – сказал Сабо.

«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.

По теме:
Шовковский назвал причину катастрофы Динамо в матче против Кристал Пэлас
«Сбой в игре был делом времени». Вернидуб – о матче Шахтера с Абердином
Милевский удивил ответом на вопрос о брони от мобилизации
Динамо Киев Кристал Пэлас Йожеф Сабо Лига конференций Владимир Бражко Динамо - Кристал Пэлас
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Футбол | 03 октября 2025, 08:30 6
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Пусть этим занимается тренерский штаб Динамо»

Известный тренер расстроен результатом и игрой «бело-синих» в игре Лиги конференций с «Кристал Пэлас

Удачный выезд в Тернополь. Заря обыграла Эпицентр
Футбол | 03 октября 2025, 19:56 5
Удачный выезд в Тернополь. Заря обыграла Эпицентр
Удачный выезд в Тернополь. Заря обыграла Эпицентр

Команда Сергея Нагорняка опускается на последнее место

Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Футбол | 03.10.2025, 12:00
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Таблица коэффициентов. Успех Шахтера позволил Украине сократить отставание
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Футбол | 03.10.2025, 15:14
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Олег Саленко нашел нового главного тренера для Динамо
Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»
Футбол | 04.10.2025, 00:40
Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»
Легенда Динамо: «Солдаты в окопах умирают, смотрят игру киевлян»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
спорт.юа не знає що ще надрукувати. Сабо в пяте , прямо як про кравця
Ответить
+2
Перець
Діда йди вже на пенсію
Ответить
-1
Spaceman
Пердун старий знову виліз, задовбав уже.. 
Ответить
-1
Популярные новости
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
Незабитый пенальти Довбика. Рома уступила Лиллю в матче Лиги Европы
02.10.2025, 21:44 26
Футбол
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
Первый блин комом. Динамо проиграло Кристал Пэлас
02.10.2025, 21:43 125
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
Луис ЭНРИКЕ: «Он фантастический футболист, как Гарри Поттер»
02.10.2025, 06:45
Футбол
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
Легенда бокса: «Усик? Легкая работа, я нокаутирую этого ублюдка»
02.10.2025, 08:04 6
Бокс
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
Во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над Барселоной
02.10.2025, 02:41
Футбол
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
Проблемы придумали сами. Шахтер удержал победу над Абердином
02.10.2025, 23:57 132
Футбол
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
Энрике оценил игру Барселона – ПСЖ, где Забарный стал героем
02.10.2025, 08:23 1
Футбол
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
Один из лучших бомбардиров чемпионата Италии мечтает играть за Украину
02.10.2025, 03:41 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем