Йожеф САБО: «Я их хвалил, а они перестали развиваться вообще»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо объяснил, в чем заключается главная причина поражения киевлян в матче с «Кристал Пэлес».

«Кристал Пэлес в игре с Динамо, игроки английского клуба, все делали на хорошей скорости, даже приятно было смотреть, а наши, как играли до этого в некоторых матчах на месте, стоя, так и продолжили это делать...

Некоторые игроки, которых я раньше хвалил, надеялся, что они вырастут в хороших мастеров, затормозились в своем развитии, перестали развиваться», – сказал Сабо.

«Динамо» и «Кристал Пэлас» провели поединок на стадионе Люблин Арена в Польше. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу орлов.