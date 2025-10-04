Экс-игрок Динамо: «Этот украинец может играть в любой топ-команде»
Анатолий Бессмертный – о Забарном
Бывший футболист «Динамо» Анатолий Бессмертный прокомментировал игру защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.
Ему 23 года, но создается впечатление, что на высоком уровне он выступает уже лет 10. На первое место я бы поставил его характер, у него прекрасное техническое оснащение. А первой его передаче могут позавидовать великие мастера. Хороший отбор, подстраховка, все при нем. У него заложена база, с которой он может играть в любой команде. Это защитник европейского уровня, и это видно не только на клубном уровне, но и в матчах за сборную Украины», – сказал Бессмертный.
Ранее во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над «Барселоной».
