04 октября 2025, 01:17
Экс-игрок Динамо: «Этот украинец может играть в любой топ-команде»

Анатолий Бессмертный – о Забарном

Экс-игрок Динамо: «Этот украинец может играть в любой топ-команде»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший футболист «Динамо» Анатолий Бессмертный прокомментировал игру защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.

Ему 23 года, но создается впечатление, что на высоком уровне он выступает уже лет 10. На первое место я бы поставил его характер, у него прекрасное техническое оснащение. А первой его передаче могут позавидовать великие мастера. Хороший отбор, подстраховка, все при нем. У него заложена база, с которой он может играть в любой команде. Это защитник европейского уровня, и это видно не только на клубном уровне, но и в матчах за сборную Украины», – сказал Бессмертный.

Ранее во Франции назвали главную проблему Забарного после победы над «Барселоной».

Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Анатолий Бессмертный
