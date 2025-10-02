Лига конференций02 октября 2025, 22:34 | Обновлено 02 октября 2025, 22:36
Абердин – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги конференций
2 октября в 22:00 проходит матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26.
В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 9-й минуте Кауан Элиас сыграл рукой, и игрок Абердина реализовал пенальти в начале матча
Йеспер Карлссон забил 11-метровый удар на 8-й минуте игры Лиги конференций (1:0).
ГОЛ! 1:0. Йеспер Карлссон, 8 мин
