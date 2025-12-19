Костюк рассказал о планах Динамо. Сначала Украина, потом – Турция

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк рассказал о планах команды после того, как был сыгран последний официальный матч в 2025 году.

В четверг, 17 декабря, «бело-синие» победили армянский «Ноа» в матче шестого тура Лиги конференций. Этот поединок не имел особого турнирного значения для чемпионов Украины из-за отсутствия шансов на попадание в плей-офф.

– Когда команда выйдет из отпуска и где и когда состоятся зимние сборы?

– С сегодняшнего дня (18 декабря) игроки уходят на отдых. Будут предоставлены задачи, которые необходимо выполнить перед выходом из отпуска. 12 января мы собираемся, будет медосмотр. Два дня будем в Киеве работать, а потом вылетаем на сборы в Турцию 15 января, – сообщил Костюк.

«Динамо» разместилось на 27-й позиции в турнирной таблице основного этапа Лиги конференций, набрав шесть баллов (две победы и четыре поражения).

В чемпионате «бело-синие» занимают четвертое место, имея в своем активе 26 очков. Отставание от лидеров – черкасского ЛНЗ и донецкого «Шахтера» составляет девять пунктов.