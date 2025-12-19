Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первым зимним новичком Карпат может стать экс‑игрок львовян
19 декабря 2025, 12:28 | Обновлено 19 декабря 2025, 12:30
Но на Ростислава Ляха есть еще претенденты

ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» проявляют интерес к левому защитнику «Руха», 25-летнему Ростиславу Ляху. Он, кстати, в 2019–2020 годах уже выступал за «зелено-белых», приняв участие в 11 календарных матчах.

По имеющейся информации, Лях находится в контракте с «Рухом» до 30 июня 2027 года, а авторитетный портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

В текущем чемпионате УПЛ Ростислав провел 15 матчей и отметился одним забитым мячом. В его активе также 14 матчей за сборные Украины разных возрастных групп, в которых он забил один гол.

Кроме «Карпат», Ляхом интересуется «Полесье» и один из польских клубов.

Ранее львовские «Карпаты» не достигли соглашения с испанским тренером Франом Фернандесом.

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Gargantua
не понимаю интереса. игрок средненький
