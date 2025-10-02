Олег БЛОХИН: «Шовковского надо было менять. Он был опустошен»

Экс-тренер сборной Украины Олег Блохин рассказал о матче чемпионата мира 2006 года, в котором украинские футболисты в четвертьфинале встретились с командой Италии:

– После этого матча (прим. – 1/8 финаласо Швейцарией) команда была морально опустошена?

– Да.

– Уже было невозможно поднять ее ничем?

– Я сказал: «Ребята, вы добились того, чего вы добились. Выходите и играйте с Италией».

Шовковского Сашу нужно было менять, он был опустошен был парень, видно было уже после этих пенальти (прим. – в 1/8 финала со Швейцарией), чувствовлаось. это не к тому, что я бы хотел именно. Это не к тому, что я хотел его заменить именно, а вот если бы был второй вратарь – я бы поставил второго. А футболисты уже – кто был, того и поставил.

– Вы понимали, что пик эмоций – здесь?

– Нет, я не думал, что мы должны проигрывать Италии 0:3. Да, пик прошел, эйфория, все, но ребята же понимали, что можно еще выше подняться.

У нас же приходят, называют сумму за выход. Но это же и Федерация получает – соответственно, и мы от этих денег получаем какую-то часть. Ну и, соответственно, калькулятор быстро работает, особенно, когда тюти-мути.

– С Италией лучшая игра же была наверное лучшая игра.

– Нет хороших или плохих игр. Как говорил Валерий Васильевич (прим. – Лобановский): «Вот там смотри. На табло».

