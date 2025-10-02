Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас
Лига конференций
02 октября 2025, 20:36 | Обновлено 02 октября 2025, 20:51
2949
4

Тарас Михавко получил травму в середине первого тайма поединка Лиги конференций

20-летний центральный защитник киевского Динамо Тарас Михавко вынужденно покинул поле в матче первого тура Лиги конференций 2025/26 против Кристал Пэлас.

В середине первого тайма игрок соперников ударил головой Михавко во время борьбы. Тарас вначале продолжил игру, но на его лбу уже появилась шишка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Спустя некоторое время Тарас опустился на газон. Врачи забрали центрбека с поля. Михавко вылетел из игры на 29-й минуте, а наставник столичной команды Александр Шовковский заменил его аж на 34-й – вместо Тараса вышел Назар Волошин.

Динамо успело пропустить на 31-й минуте во время того, как играло вдесятером из-за потери Михавко. Ворота украинского коллектива поразил Даниэль Муньос.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Likarua
Ця ситуація - доказ некомпетентності тренера. Це незбагненно! Альо , просніться там. Може вам каву пити перед початком гри? І подібні ситуації траплялися в минулому не раз. Ну ви в Європі граєте , а не на чемпіонат області. Наймають тренера по стандартам... А від коли це головний тренер звільнений від необхідності награвати стандарти. П'ять хвилин не робить заміну, в результаті пропускаємо гол... Шовковський, іди уже сам і не муч ні себе ні нас. 
Ответить
+2
vruthiy-112
Нахіба,  та є чим думати.?!
Ответить
+1
Sashko57
Підкажіть, який телеканал транслює гру?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
