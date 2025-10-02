20-летний центральный защитник киевского Динамо Тарас Михавко вынужденно покинул поле в матче первого тура Лиги конференций 2025/26 против Кристал Пэлас.

В середине первого тайма игрок соперников ударил головой Михавко во время борьбы. Тарас вначале продолжил игру, но на его лбу уже появилась шишка.

Спустя некоторое время Тарас опустился на газон. Врачи забрали центрбека с поля. Михавко вылетел из игры на 29-й минуте, а наставник столичной команды Александр Шовковский заменил его аж на 34-й – вместо Тараса вышел Назар Волошин.

Динамо успело пропустить на 31-й минуте во время того, как играло вдесятером из-за потери Михавко. Ворота украинского коллектива поразил Даниэль Муньос.

ФОТО. О чем думал Шовковский? Динамо потеряло защитника в матче с Пэлас