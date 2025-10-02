ГЛАСНЕР: «Динамо любит владеть мячом. Это одна из двух топ-команд Украины»

Наставник английской команды «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер дал пресс-конференцию перед матчем 1-го тура Лиги конференций против киевского «Динамо» (игра пройдет 2 октября в 19:45 в польском Люблине):

«Чего ждать от «Динамо» Киев? Мы имеем огромный уважение к «Динамо» Киев, они одна из двух больших команд Украины. У них было много больших игроков. Мы имеем огромный уважение к ним. Мы их анализировали и смотрели много матчей, обычно они играют в формации 4–3–3 с хорошими дриблерами. Они хотят владеть мячом и будут пытаться доминировать в игре. Это их ДНК. Мы не знаем точно их схему, но мы посмотрели много матчей и готовы. Что касается атмосферы – мы не знаем, но у нас будет 2500 фанатов «Пэлас», которые нас поддержат, и мы надеемся, что на стадионе будет отличная атмосфера.

Стандарты? «Это будет хорошим вызовом. Мы привыкли к стандартам. Каждая команда пытается их усиливать. С другой стороны, мы должны защищаться от них. «Динамо» забивает, но и пропускает много голов. Посмотрим, что будет в матче. Мы доверяем своей силе, но мы уважаем «Динамо» Киев. Это отличная игра Лиги конференций.

Внимание к «Кристал Пэлас» после победы над «Ливерпулем»? «Очень легко держать их на земле. Ни у одного игрока нет крыльев – они не могут летать! Мы много раз об этом говорили, это характер команды. Игроки амбициозные, но мы знаем, что это начало сезона. У меня много доверия и уверенности в менталитете игроков. Теперь для нас европейская игра. Это награда за победу в Кубке Англии. Когда ты это видишь, ты хочешь выступать на высшем уровне.

Взлом оборонительных команд в Европе? «Мы не ожидаем, что «Динамо» будет играть так глубоко. Это не их идентичность. Но если придется, у нас уже было достаточно моментов. Мы знаем, что имеем навыки, чтобы взломать низкий блок. «Ливерпуль» и «Челси» имели трудности в Лиге чемпионов – 70% владения, но это не значит, что забьешь четыре или пять голов. Но мы думаем, что имеем навыки, чтобы забивать голы, независимо от того, как играет соперник.

Есть ли травмированные? Все здоровы. Это позитив, очень позитивная часть. У нас вернулся Вальтер Бенитес в состав. Мы всегда выставляем самую сильную доступную команду. Суббота и четверг означают пять дней между матчами. Если мы считаем, что кто-то нуждается в отдыхе, он получит отдых. Но мы вознаграждаем хорошую игру. Это лучшее для тренера: у нас много игроков, которые заслуживают начать в старте. Эдди Нкетиа почти пропустил всю предсезонку, поэтому мы должны управлять его игровым временем. Мы не будем рисковать травмой Эдди и много обсуждали это. Я знаю, каким составом мы выйдем на поле, игроки еще не знают, так что посмотрим.

Использование дальних аутов? «Мы тренируем это [дальние ауты]. Это шанс забить гол. Преимущество над штрафным в том, что нет офсайда. Нужно защищать большее пространство. Возможно, поэтому это тренд в Англии. Больше дальних аутов – больше опасных атакующих ситуаций, и, конечно, мы хотим этим воспользоваться. Не забывайте, именно Марк Гехи скинул мяч после дальнего аута на гол Беллингема прошлым летом, и без этого Англия не дошла бы до финала Евро.

Опыт с «Айнтрахтом»? Гласнер говорит: «Мой прошлый опыт не важен. Конечно, я всегда хочу помогать и поддерживать команду настолько хорошо, насколько могу. Я всегда стараюсь делиться своим опытом не только в футболе, но и в своей жизни. Надеюсь, это может помочь им выигрывать матчи, но ничего из того, что я делал с «Айнтрахтом» Франкфурт, нам против «Динамо» не поможет. Это новый соперник, новый стадион, новая среда. Но что может нам помочь – это то, как мы подойдем к игре. Мы очень уверены и хотим это показать».