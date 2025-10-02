Жена Забарного отреагировала на безумие Ильи в матче Барселона – ПСЖ

1 октября прошел поединок второго тура основного этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26 между испанской «Барселоной» и французским «ПСЖ».

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Барселоне. Матч завершился победой парижан со счетом 2:1.

На 12-й минуте «Барселона» была близка к тому, чтобы открыть счет, Ферран Торрес вышел один на один с вратарем и обыграл его, пробив в пустые ворота. Парижан от гола спас Илья Забарный, вышедший в старте и выбивший мяч из пустых ворот.

На безумный сейв украинца отреагировала жена Ильи Забарного, Ангелина, которая поделилась эмоциями в stories в Instagram: «Zaba is on fire❤️‍🔥», – написала девушка.

