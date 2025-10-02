Источник: клуб УПЛ планирует вернуть известного тренера

Украинский тренер Владимир Шаран может снова приступить к тренерской работе, вернувшись в родную Александрию.

Руководство «горожан» рассматривает назначение своего бывшего наставника на должность главного тренера Александрии-2, выступающей во Второй лиге Украины

Шаран возглавлял Александрию с 2013 по 2021 годы. Вместе с ним «горожане» вернулись и закрепились в УПЛ. Шаран в сезоне 2018/2019 привел Александрию в третье место в УПЛ, а в кампании 2019/20 его команда играла в групповом этапе Лиги Европы. Последним местом работы Шаран был Минай, который он возглавлял с 2022 по 2023 годы.

Александрия-2 после 10 туров занимает пятое место в группе Б Второй лиги, набрав 16 очков. Следующий поединок команда проведет на выезде против Диназа 8 октября.