Габриэл Мартинелли продолжил свою уникальную серию за Арсенал
Он никогда не проигрывал матчи, в которых забивал за канониров
Габриэл Мартинелли продолжил свою уникальную беспроигрышную серию за Арсенал.
В матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором лондонцы дома победили Олимпиакос со счетом 2:0, продолжилась уникальная беспроигрышная серия Габриэла Мартинелли в составе Арсенала.
Один из голов в составе победителей забил именно бразилец.
Габриэл Мартинелли никогда не проигрывал матчи за Арсенал во всех турнирах, в которых он забивал голы.
Серия уже состоит из 48 поединков: 39 побед и 9 ничьих.
Gabriel Martinelli has never lost a game across any competition when he has scored for Arsenal.— Squawka (@Squawka) October 2, 2025
WWWDWDDWWWWWWWWWWWWWWWWWWWDDWWWWWWWWWDWWWDWWDWDW
48 games and counting. 🧮 pic.twitter.com/O2uugArL9E
