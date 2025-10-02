Габриэл Мартинелли продолжил свою уникальную серию за Арсенал

Габриэл Мартинелли продолжил свою уникальную беспроигрышную серию за Арсенал.

В матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором лондонцы дома победили Олимпиакос со счетом 2:0, продолжилась уникальная беспроигрышная серия Габриэла Мартинелли в составе Арсенала.

Один из голов в составе победителей забил именно бразилец.

Габриэл Мартинелли никогда не проигрывал матчи за Арсенал во всех турнирах, в которых он забивал голы.

Серия уже состоит из 48 поединков: 39 побед и 9 ничьих.