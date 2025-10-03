Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алиев отреагировал на критику по службе в ВСУ
03 октября 2025, 17:22
Алиев отреагировал на критику по службе в ВСУ

Александр был достаточно зол

Алиев отреагировал на критику по службе в ВСУ
Instagram. Александр Алиев

Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Алиев ответил критикам, считающим, что служба Александра в ВСУ – только пиар. Футболист не подбирал слова, отметив важную деталь.

«25 февраля я пошел в терроборону на Оболони – я не убежал, как те шакалы, которые помчались и сейчас болтают. Если кто-то считает, что я пиарюсь – ребята на передке знают правду.

Пусть так волнующиеся пройдут медкомиссию и поедут на ротацию – вместо того, чтобы сидеть в тепле, пить и прятаться в парковках, когда летят ракеты», – рассказал Алиев.

Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

российско-украинская война Александр Алиев Вооруженные силы Украины
