Алиев отреагировал на критику по службе в ВСУ
Александр был достаточно зол
Бывший футболист национальной сборной Украины Александр Алиев ответил критикам, считающим, что служба Александра в ВСУ – только пиар. Футболист не подбирал слова, отметив важную деталь.
«25 февраля я пошел в терроборону на Оболони – я не убежал, как те шакалы, которые помчались и сейчас болтают. Если кто-то считает, что я пиарюсь – ребята на передке знают правду.
Пусть так волнующиеся пройдут медкомиссию и поедут на ротацию – вместо того, чтобы сидеть в тепле, пить и прятаться в парковках, когда летят ракеты», – рассказал Алиев.
Орки полномасштабно ворвались на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.
