Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 08:09
Суркис звонил Милевскому и Алиеву. Он имел интересную просьбу

Александр Алиев вспомнил, как бело-синие готовились к матчам против московского Спартака

Игорь Суркис

Бывший полузащитник киевского Динамо Александр Алиев вспомнил, как бело-синие готовились к матчам против московского Спартака в квалификации Лиги чемпионов в 2008 году.

– Противостояние между российскими и украинскими футбольными клубами – это же история не сегодняшнего дня. Уже во время вашей карьеры, помню, было историческое противостояние «Динамо» Киев – «Спартак» Москва. И все эти события в августе 2008 года – их все помнят, они были легендарными. Чем вы объясните такую ​​вот прямую рознь и такое противостояние уже тогда?

– Я помню то время. Помню, когда мы попали после Дрогеды на Спартак, Игорь Михайлович Суркис мне звонил в течение 3 дней. Мне звонил, Теме Милевскому звонил, говорил: «Объясните иностранцам, что значит этот матч».

Мы объясняли иностранцам, что это означает – это противостояние еще со времен Союза всегда было, в Союзе эти две команды считались одними из лучших, и нам обязательно нужна победа.

Когда мы обыграли их 4:1 в Москве, Игорь был очень доволен. Он уже легко так вздохнул, но говорил: «Саня, не забывайте: у нас еще один матч».

Вышло так, что объяснили пацанам. К тому времени у нас играло где-то 5-6 легионеров в основном составе. Получилось объяснить, мы добились положительного результата и, как говорится, для всей страны подарили отличный подарок, для наших болельщиков и для украинцев. Мы вышли в Лигу чемпионов, – сказал Алиев.

«Динамо» выиграло обе встречи с одинаковым счетом 4:1. В том сезоне киевляне заняли 3 место в своей группе ЛЧ, после чего дошли до полуфинала Кубка УЕФА, где уступили по сумме двух матчей «Шахтеру» (1:1, 1:2).

Перець
Краще б запропонував стати Мілевському головним тренером,  а Алієву помічником вони в двох порядок навели б
batistuta
Санька на батьківщину тягне?
