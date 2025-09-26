Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Экс-игрок сборной Украины согласен с тем, что не реализовал себя
Экс-игрок Динамо Киев и сборной Украины Александр Алиев согласен с тем, что не реализовал свой потенциал из-за не соблюдения режима в течение карьеры.
«Я бы хотел убрать все то, что я делал в 17 лет. А ведь мне говорил Михалыч (Игорь Суркис – прим) – Поиграй в футбол, у тебя карьера 15-20 лет. Поиграй, заработай деньги, а девушки никуда не денутся. Потом будешь отдыхать».
«Всем молодым говорю, чтобы не повторяли мои ошибки. Знаете, Криштиану Роналду сам себя сделал. А я сам себя уничтожил. Такой пример Алиева. Вот и все», – сказал Алиев в интервью передаче Власть vs Влащенко.
