Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»

Экс-игрок Динамо Киев и сборной Украины Александр Алиев согласен с тем, что не реализовал свой потенциал из-за не соблюдения режима в течение карьеры.

«Я бы хотел убрать все то, что я делал в 17 лет. А ведь мне говорил Михалыч (Игорь Суркис – прим) – Поиграй в футбол, у тебя карьера 15-20 лет. Поиграй, заработай деньги, а девушки никуда не денутся. Потом будешь отдыхать».

«Всем молодым говорю, чтобы не повторяли мои ошибки. Знаете, Криштиану Роналду сам себя сделал. А я сам себя уничтожил. Такой пример Алиева. Вот и все», – сказал Алиев в интервью передаче Власть vs Влащенко.