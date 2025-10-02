2 октября на Хувефарма Арена пройдет матч 2-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором Лудогорец встретится с Бетисом. Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени.

Лудогорец

Команда как для своего уровня не лучшим образом начала на внутренней арене. Там выиграно только 2/3 матчей, шесть из девяти. Впрочем, даже сейчас гранд по потерянным уже опережает всех, хотя формально идет третьим. Но очевидно, что оформлять который уже по счету титул тут будут без нервотрепки, он все равно никуда не денется. Привычным приоритетом остаются еврокубки.

Традиционно уже болгары не прошли квалификацию Лиги чемпионов. Пройдя минское Динамо и Риеку, они по делу уступили Ференцварошу - 0:0 и 0:3. Да и Лиге Европы начинали с поражения Шкендии-79, но потом разгромили ее. А потом ухитрились начать и групповой этап с победы, причем выездной, над таким опытным противником, как шведский Мальме.

Бетис

Клуб хорошо провел прошлый сезон. Причем и на внутренней арене, вернувшись на шестое место, и на международной - это был финалист Лиги конференций. Сейчас не лучшим образом начали, но осенью получилось прибавить. И нельзя не отметить то, что как раз к сентябрю наконец-то нашли компромисс с Манчестер Юнайтед и вернули в Севилью Антони, теперь уже на условиях полноценного трансфера.

Бразилец был главным героем и в стартовом туре Лиги Европы, когда принимали Ноттингем Форест. С его передачи Бакамбу открывал счет, а в концовке отметился забитым мячом и сам вингер. Впрочем, это принесло только ничью с англичанами - дубль Игора Жезуса вылился в итоговые 2:2 с новой командой Зинченко, который, кстати, провел тогда на поле весь матч.

Статистика личных встреч

Осенью 2022-го года стороны уже играли, тоже в Лиге Европы. Тогда в обоих поединках сильнее оказывались подопечные Пеллегрини: 3:2 дома и 1:0 в Разграде.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по поводу хозяев поля. Они сейчас не впечатляют, и согласимся, что гости должны брать максимум. Ставим на победу Бетиса (коэффициент - 1,79).