Холанд обогнал Анри в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов

В среду, 1 октября, состоялся матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились французский «Монако» и английский «Манчестер Сити».

Хозяева сумели восстановить паритет на 90-й минуте, когда английский защитник Эрик Дайер реализовал пенальти – поединок завершился со счетом 2:2. «Манчестер Сити» теперь занимает восьмое место в турнирной таблице, в активе команды четыре балла.

В составе «горожан» оба гола были забиты после точных ударов норвежского форварда Эрлинга Холанда, который сумел улучшить свои позиции в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов/Кубке европейских чемпионов.

После противостояния с «Монако», в активе 25-летнего футболиста насчитывается 52 забитых мяча – это девятый показатель в истории. Холанд обогнал француза Тьери Анри, с которым он ранее делил десятую позицию.

В нынешнем сезоне Эрлинг провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи. В следующем поединке, который состоится 5 октября, подопечные Пепа Гвардиолы сыграют против «Брентфорда».

Рейтинг лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов: