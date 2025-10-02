Холанд обогнал Анри в рейтинге лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Форвард английского «Манчестер Сити» оформил дубль в матче против французского «Монако»
В среду, 1 октября, состоялся матч второго тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором встретились французский «Монако» и английский «Манчестер Сити».
Хозяева сумели восстановить паритет на 90-й минуте, когда английский защитник Эрик Дайер реализовал пенальти – поединок завершился со счетом 2:2. «Манчестер Сити» теперь занимает восьмое место в турнирной таблице, в активе команды четыре балла.
В составе «горожан» оба гола были забиты после точных ударов норвежского форварда Эрлинга Холанда, который сумел улучшить свои позиции в рейтинге бомбардиров Лиги чемпионов/Кубке европейских чемпионов.
После противостояния с «Монако», в активе 25-летнего футболиста насчитывается 52 забитых мяча – это девятый показатель в истории. Холанд обогнал француза Тьери Анри, с которым он ранее делил десятую позицию.
В нынешнем сезоне Эрлинг провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал две результативные передачи. В следующем поединке, который состоится 5 октября, подопечные Пепа Гвардиолы сыграют против «Брентфорда».
Рейтинг лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов:
🤖🇳🇴 Erling Haaland kini telah mencetak 52 gol di Liga Champions, melewati torehan Thierry Henry (50).— GOAL Indonesia (@GOAL_ID) October 1, 2025
Top skorer UCL:
🇵🇹 Cristiano Ronaldo (140)
🇦🇷 Lionel Messi (129)
🇵🇱 Robert Lewandowski (105)
🇫🇷 Karim Benzema (90)
🇪🇸 Raúl (71)
🇫🇷 Kylian Mbappé (60)
🇩🇪 Thomas Müller (57)
🇳🇱… pic.twitter.com/4alUZp1kiw
