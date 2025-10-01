Лига чемпионов01 октября 2025, 22:23 | Обновлено 01 октября 2025, 22:30
54
0
ВИДЕО. Холанд открыл счет для Ман Сити, но Монако быстро сравнял
Джордан Тезе отличился на 18-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов
1 октября в 22:00 проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.
Монако принимает английский клуб Манчестер Сити.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 16-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет для Манчестер Сити (1:0).
Монако быстро сравнял счет усилиями Джордана Тезе на 18-й минуте (1:1).
ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 16 мин
ГОЛ! 1:1. Джордан Тезе, 18 мин
