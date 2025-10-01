Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Холанд открыл счет для Ман Сити, но Монако быстро сравнял
Лига чемпионов
01 октября 2025, 22:23 | Обновлено 01 октября 2025, 22:30
Джордан Тезе отличился на 18-й минуте матча 1-го тура Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября в 22:00 проходит матч 2-го тура Лиги чемпионов 2025/26.

Монако принимает английский клуб Манчестер Сити.

На 16-й минуте Эрлинг Холанд открыл счет для Манчестер Сити (1:0).

Монако быстро сравнял счет усилиями Джордана Тезе на 18-й минуте (1:1).

ГОЛ! 0:1. Эрлинг Холанд, 16 мин

ГОЛ! 1:1. Джордан Тезе, 18 мин

Эрлинг Холанд Манчестер Сити Монако Лига чемпионов видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
