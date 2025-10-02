Селтик – Брага. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Матч начнется 2 октября в 19:45 по Киеву
В четверг, 2 октября состоится поединок 2-го тура основного этапа Лиги Европы между «Селтиком» и «Брагой». По киевскому времени игра начнется в 19.45.
Селтик
За 6 поединков в текущем сезоне чемпионата Шотландии коллектив набрал 14 зачетных пунктов (4 победы и 2 ничьих), позволяющих ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от «Хартс», занимающих 1-е место на данный момент составляет 2 очка. В Кубке лиги «Селтик» уже квалифицировался в 1/2 финала, где впоследствии сыграет против «Рейнджерс».
В Лигу Европы шотландцы вышли из-за поражения против «Кайрата» в финале отбора Лиги чемпионов. В 1-м туре второго по силе еврокубка «Селтик» сыграл вничью 1:1 с «Црвеной Звездой».
Брага
Не слишком уверенные результаты показывает коллектив в чемпионате Португалии. За 7 игр «Брага» смогла набрать только 9 очков, позволяющих ей занимать 7-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от лидера сейчас составляет 12 зачетных пунктов.
В отборе Лиги Европы португальцы победили «Линкольн», «ЧФР Клуж» и «Левски». В 1-м туре основного этапа турнира «Брага» минимально победила «Фейернорд».
Личные встречи
Клубы встречались между собой только дважды – в квалификации Лиги чемпионов 2010/11. Тогда каждый коллектив одержал по 1 победе, но по общему счету дальше прошла «Брага».
Интересные факты
- «Брага» сохранила ворота сухими лишь в 1 из 7 последних поединках.
- «Селтик» не проиграл ни в одном из последних 5-ти домашних поединков. На счету команды 3 ничьи и 2 победы.
- В свою очередь «Брага» непобедима на выезде уже в течение 6 игр. За это время команда одержала три победы и трижды сыграла вничью.
Возможные стартовые составы
Селтик: Шмейхель – Терни, Скейлс, Картер-Викерс, Донован – Маккоуэн, Макгрегор, Нюгрен – Тунекти, Ихеаначо, Маэда
Брага: Горничек – Лело, Ниакате, Лагербильке, Гомес – Орта, Мартинес, Моутиньо, Горби – Альяга, Уаззани
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.82.
