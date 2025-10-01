Рекорд Месси побит. Кейн вошел в историю топ-5 европейских чемпионатов
Это произошло после второго гола англичанина в ворота «Пафоса» в ЛЧ
Гарри Кейн вошел в историю топ-5 европейских чемпионатов как игрок, который быстрее всех достиг первых 20 результативных действий с начала сезона во всех турнирах.
Произошло это в матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Бавария» на выезде победила «Пафос» со счетом 5:1.
Гарри Кейн в этой игре отличился дублем, а его второй гол стал 20-м результативным действием англичанина в сезоне 2025/26 во всех турнирах.
Для достижения этой отметки форварду «Баварии» понадобилось 742 минуты, что на 7 минут быстрее предыдущего достижения, которое было установлено в сезоне 2011/12 Лионелем Месси (749 минут).
Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наименьшим количеством минут игрового времени, которое было необходимо для достижения первых 20 результативных действий в сезоне
- 742 минуты – Гарри Кейн (2025/26, Бавария)
- 749 минут – Лионель Месси (2011/12, Барселона)
- 844 минуты – Лионель Месси (2016/17, Барселона)
- 871 минута – Гарри Кейн (2020/21, Тоттенхэм Хотспур)
- 891 минута – Гарри Кейн (2024/25, Бавария)
- 910 минут – Клаудио Писарро (2012/13, Бавария)
- 915 минут – Эрлинг Холанд (2022/23, Манчестер Сити)
- 953 минуты – Серу Гирасси (2023/24, Штутгарт)
- 959 минут – Килиан Мбаппе (2018/19, ПСЖ)
- 990 минут – Криштиану Роналду (2014/15, Реал)
🌟 Last night, Harry Kane became the fastest player in history to reach 20 goal contributions for a club at the start of a season— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) October 1, 2025
The Bayern Munich star reached the milestone in just 742 minutes - seven minutes faster than Lionel Messi for Barcelona in 2011
✍️(@EuanBRobertson) pic.twitter.com/O5aEs1RHhJ
