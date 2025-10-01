Рекорд Месси побит. Кейн вошел в историю топ-5 европейских чемпионатов

Гарри Кейн вошел в историю топ-5 европейских чемпионатов как игрок, который быстрее всех достиг первых 20 результативных действий с начала сезона во всех турнирах.

Произошло это в матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Бавария» на выезде победила «Пафос» со счетом 5:1.

Гарри Кейн в этой игре отличился дублем, а его второй гол стал 20-м результативным действием англичанина в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Для достижения этой отметки форварду «Баварии» понадобилось 742 минуты, что на 7 минут быстрее предыдущего достижения, которое было установлено в сезоне 2011/12 Лионелем Месси (749 минут).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наименьшим количеством минут игрового времени, которое было необходимо для достижения первых 20 результативных действий в сезоне

742 минуты – Гарри Кейн (2025/26, Бавария)

749 минут – Лионель Месси (2011/12, Барселона)

844 минуты – Лионель Месси (2016/17, Барселона)

871 минута – Гарри Кейн (2020/21, Тоттенхэм Хотспур)

891 минута – Гарри Кейн (2024/25, Бавария)

910 минут – Клаудио Писарро (2012/13, Бавария)

915 минут – Эрлинг Холанд (2022/23, Манчестер Сити)

953 минуты – Серу Гирасси (2023/24, Штутгарт)

959 минут – Килиан Мбаппе (2018/19, ПСЖ)

990 минут – Криштиану Роналду (2014/15, Реал)