Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рекорд Месси побит. Кейн вошел в историю топ-5 европейских чемпионатов
Лига чемпионов
01 октября 2025, 16:58
738
1

Рекорд Месси побит. Кейн вошел в историю топ-5 европейских чемпионатов

Это произошло после второго гола англичанина в ворота «Пафоса» в ЛЧ

Рекорд Месси побит. Кейн вошел в историю топ-5 европейских чемпионатов
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Гарри Кейн вошел в историю топ-5 европейских чемпионатов как игрок, который быстрее всех достиг первых 20 результативных действий с начала сезона во всех турнирах.

Произошло это в матче 2-го тура Лиги чемпионов, в котором «Бавария» на выезде победила «Пафос» со счетом 5:1.

Гарри Кейн в этой игре отличился дублем, а его второй гол стал 20-м результативным действием англичанина в сезоне 2025/26 во всех турнирах.

Для достижения этой отметки форварду «Баварии» понадобилось 742 минуты, что на 7 минут быстрее предыдущего достижения, которое было установлено в сезоне 2011/12 Лионелем Месси (749 минут).

Игроки топ-5 европейских чемпионатов с наименьшим количеством минут игрового времени, которое было необходимо для достижения первых 20 результативных действий в сезоне

  • 742 минуты – Гарри Кейн (2025/26, Бавария)
  • 749 минут – Лионель Месси (2011/12, Барселона)
  • 844 минуты – Лионель Месси (2016/17, Барселона)
  • 871 минута – Гарри Кейн (2020/21, Тоттенхэм Хотспур)
  • 891 минута – Гарри Кейн (2024/25, Бавария)
  • 910 минут – Клаудио Писарро (2012/13, Бавария)
  • 915 минут – Эрлинг Холанд (2022/23, Манчестер Сити)
  • 953 минуты – Серу Гирасси (2023/24, Штутгарт)
  • 959 минут – Килиан Мбаппе (2018/19, ПСЖ)
  • 990 минут – Криштиану Роналду (2014/15, Реал)
introvert
Показник дійсно шалений, не думав, що хтось тут зможе посунути Лео.
