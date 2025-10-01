Мартинес – первый игрок Интера, который отличился в 7 розыгрышах ЛЧ
Дубль аргентинского нападающего помог команде победить чешскую «Славию»
Лаутаро Мартинес стал первым игроком в истории «Интера», который забивал в семи разных сезонах Лиги чемпионов.
В матче 2-го тура «нерадзурри» дома победили «Славию» со счетом 3:0.
Дублем в этой встрече отметился нападающий итальянской команды Лаутаро Мартинес.
Теперь в активе аргентинца 7 сезонов Лиги чемпионов с забитыми голами за «Интер».
- 2019/20 – 5
- 2020/21 – 1
- 2021/22 – 1
- 2022/23 – 3
- 2023/24 – 2
- 2024/25 – 9
- 2025/26 – 2
Кристиан Киву стал лишь четвертым тренером «Интера», который одержал победы в своих первых двух матчах Лиги чемпионов. До него это удалось Роберто Манчини (2004/05), Клаудио Раньери (2011/12) и Лучано Спаллетти (2018/19).
«Интер» после двух стартовых туров еврокубка имеет в своем активе 6 набранных очков.
7 - Lautaro Martínez 🇦🇷 es el primer jugador en anotar con el Inter en siete temporadas diferentes en la Copa de Europa/Champions League. Huella. https://t.co/MVOxyrRrM6— OptaJavier (@OptaJavier) September 30, 2025
Managers to win their first two UEFA Champions League games in charge of Inter:— Squawka (@Squawka) September 30, 2025
◎ Roberto Mancini
◎ Claudio Ranieri
◎ Luciano Spalletti
◉ Cristian Chivu 🆕
Welcome to the club. 🤝 pic.twitter.com/AhtnsNXiz0
