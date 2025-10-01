Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мартинес – первый игрок Интера, который отличился в 7 розыгрышах ЛЧ
Лига чемпионов
01 октября 2025, 15:50 | Обновлено 01 октября 2025, 15:52
Мартинес – первый игрок Интера, который отличился в 7 розыгрышах ЛЧ

Дубль аргентинского нападающего помог команде победить чешскую «Славию»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес стал первым игроком в истории «Интера», который забивал в семи разных сезонах Лиги чемпионов.

В матче 2-го тура «нерадзурри» дома победили «Славию» со счетом 3:0.

Дублем в этой встрече отметился нападающий итальянской команды Лаутаро Мартинес.

Теперь в активе аргентинца 7 сезонов Лиги чемпионов с забитыми голами за «Интер».

  • 2019/20 – 5
  • 2020/21 – 1
  • 2021/22 – 1
  • 2022/23 – 3
  • 2023/24 – 2
  • 2024/25 – 9
  • 2025/26 – 2

Кристиан Киву стал лишь четвертым тренером «Интера», который одержал победы в своих первых двух матчах Лиги чемпионов. До него это удалось Роберто Манчини (2004/05), Клаудио Раньери (2011/12) и Лучано Спаллетти (2018/19).

«Интер» после двух стартовых туров еврокубка имеет в своем активе 6 набранных очков.

Интер Милан Славия Прага Лаутаро Мартинес Лига чемпионов статистика Кристиан Киву Роберто Манчини Клаудио Раньери Лучано Спаллетти
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Victor673256ua
Лаутаро Мартінес ключовий гравець Інтера. І в останні пару сезонів його голи принесли команді чимало очок
