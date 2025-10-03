Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 октября 2025, 09:30 | Обновлено 03 октября 2025, 09:31
«Приехал и получай». В Динамо высказались о Бленуце

С румыном контракт расторгать не планируют

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Генеральный директор киевского «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал о трансфере румынского нападающего Владислава Бленуце:

– Давайте еще раз о Бленуце – не рассматривали ли вы вариант с расторжением контракта, когда разгорелась история с его соцсетями?

– Этот вариант не мог рассматриваться, поскольку он невозможен с юридической точки зрения. Но если бы существовали факты поддержки игроком страны-агрессора или каких-либо антиукраинских взглядов, я убежден, что мы нашли бы достаточно аргументов для расторжения контракта по уважительной причине. Но этого нет.

В ситуации с Бленуце, как и в любом трансфере, в процессе переговоров мы обсуждаем с футболистами их позицию. Условно, отношение к агрессии России – это один из вопросов, который в ходе коммуникации обсуждается. Если бы мы понимали, что есть хотя бы намеки на поддержку этой страны или против Украины, то ни одного такого трансфера не произошло бы. Соответственно, в данной конкретной ситуации все было стандартно.

Этот вопрос нельзя не обсудить, потому что человек едет в страну, которая воюет. То есть он должен понимать, с чем ему здесь придется сталкиваться. Мы же не можем пригласить игрока, чтобы он жил в каких-то иллюзиях, а тут приехал и получай. Поэтому понятно, что в ходе переговоров все это обсуждается. Служба селекции проверяла его бэкграунд.

Возможно, не дошли до TikTok. В будущем будем TikTok тоже смотреть. Надо было уделить этому больше внимания. Это хороший опыт, что там тоже что-то бывает. Потому что ты смотришь его Instagram и Facebook – основные платформы, с которых люди ведут коммуникацию. Я убежден, что его репост не свидетельствует о какой-то пророссийской поддержке. И это мы с ним проговорили.

Но, в заключение, еще одно доказательство того, что все игроки должны понимать важность соблюдения информационной гигиены. Клуб однозначно сделал из этого свои выводы. Владислав их тоже сделал, о чем подробно рассказал в своем интервью.

Ранее Александр Каравае прокомментировал поражение от «Кристал Пэлас».

Динамо Киев Владислав Бленуце Дмитрий Бриф чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Даниил Кирияка Источник: Трибуна
