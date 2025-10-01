Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пищур объяснил, почему отдал пенальти Синчуку в матче с Панамой на ЧМ-2025
Сборная УКРАИНЫ
01 октября 2025, 14:34 | Обновлено 01 октября 2025, 14:55
270
0

Пищур объяснил, почему отдал пенальти Синчуку в матче с Панамой на ЧМ-2025

Александр Пищур поделился эмоциями после матча второго тура ЧМ-2025

01 октября 2025, 14:34 | Обновлено 01 октября 2025, 14:55
270
0
Пищур объяснил, почему отдал пенальти Синчуку в матче с Панамой на ЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур

Форвард сборной Украины U-20 Александр Пищур поделился эмоциями после матча второго тура ЧМ-2025, где «сине-желтые» сыграли в результативную ничью против Панамы (1:1)

«Был очень тяжелый поединок – как для меня лично, так и для всех ребят. Неприятный соперник. Мы больше владели мячом, но в последней фазе атаки чуть-чуть не хватало мастерства. Мы должны получить от этого матча больше, чем 1:1, но ничего страшного. Нет времени об этом думать — двигаемся дальше. Надо настраиваться на следующий поединок, и дай Бог, чтобы все получилось, как мы хотим.

Когда я заработал пенальти, то в голове сразу мелькнуло, что сам и буду бить. Потом начали обсуждать, и все же я пробил. Не реализовал, но судья заметил, что голкипер начал двигаться рано. Пришлось бить снова, однако ко мне подошел Геннадий Синчук и сказал, что он хочет попробовать. Я сказал, пусть бьет, мне ведь самое главное — выиграть матч, а кто забьет, я или кто-то другой, безразлично.

Синчук пропускает следующий поединок из-за перебора желтых карт. Это динамичный футболист, которого нам очень не хватать. Но имеем что имеем, у нас много хороших исполнителей», – сказал Александр.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

По теме:
ВИДЕО. Комментарии Михайленко, Кревсуна и Пищура после игры с Панамой
Даниил КРЕВСУН: «Панама? С Южной Кореей было труднее»
Панама U-20 – Украина U-20 – 1:1. Как забил Синчук. Видео голов и обзор
Александр Пищур-младший Дмитрий Михайленко сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 Панама - Украина Геннадий Синчук
Олег Вахоцкий Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 01 октября 2025, 14:41 0
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 1 октября и начнется в 22:00 по Киеву

Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Бокс | 01 октября 2025, 04:05 0
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться

Американец выделил Мухаммеда Али

Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Футбол | 01.10.2025, 00:57
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Футбол | 01.10.2025, 06:05
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Потеря для Реброва. Звездный легионер рискует не сыграть за сборную Украины
Футбол | 01.10.2025, 09:44
Потеря для Реброва. Звездный легионер рискует не сыграть за сборную Украины
Потеря для Реброва. Звездный легионер рискует не сыграть за сборную Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 7
Футбол
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
Реал решил прекратить отношения с суперзвездой после позора от Атлетико
29.09.2025, 08:18 8
Футбол
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
29.09.2025, 23:58 1
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем