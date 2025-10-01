Пищур объяснил, почему отдал пенальти Синчуку в матче с Панамой на ЧМ-2025

Форвард сборной Украины U-20 Александр Пищур поделился эмоциями после матча второго тура ЧМ-2025, где «сине-желтые» сыграли в результативную ничью против Панамы (1:1)

«Был очень тяжелый поединок – как для меня лично, так и для всех ребят. Неприятный соперник. Мы больше владели мячом, но в последней фазе атаки чуть-чуть не хватало мастерства. Мы должны получить от этого матча больше, чем 1:1, но ничего страшного. Нет времени об этом думать — двигаемся дальше. Надо настраиваться на следующий поединок, и дай Бог, чтобы все получилось, как мы хотим.

Когда я заработал пенальти, то в голове сразу мелькнуло, что сам и буду бить. Потом начали обсуждать, и все же я пробил. Не реализовал, но судья заметил, что голкипер начал двигаться рано. Пришлось бить снова, однако ко мне подошел Геннадий Синчук и сказал, что он хочет попробовать. Я сказал, пусть бьет, мне ведь самое главное — выиграть матч, а кто забьет, я или кто-то другой, безразлично.

Синчук пропускает следующий поединок из-за перебора желтых карт. Это динамичный футболист, которого нам очень не хватать. Но имеем что имеем, у нас много хороших исполнителей», – сказал Александр.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.