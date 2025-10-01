ВИДЕО. Комментарии Михайленко, Кревсуна и Пищура после игры с Панамой

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко, а также игроки Даниил Кревсун и Александр Пищур прокомментировали матч с Панамой, который завершился вничью со счетом 1:1:

Даниил Кревсун:

Для нас должна была быть победа. Мы должны были побеждать сегодня, но не лучшая игра для нас. Я считаю, что было много невынужденных потерь мяча и много суматохи, могли более спокойно играть в некоторых моментах. Могли забивать, но не использовали наши возможности. Расстроены, но у нас есть еще одна игра, фокусируемся на ней. Ничего страшного не случилось. Можем и должны побеждать в следующей игре, только с каким настроением будем выходить. Сейчас нет смысла считать очки, нам нужно выходить и выигрывать следующую игру.

Сегодня мы были довольно часто с мячом, но по всему полю бегали 1 на 1, в центре поля бегали 1 на 1, не было много пространства, нужно было играть через фланги, но не всегда это удавалось.

Александр Пищур:

Очень тяжелая игра была. Для меня тоже, для ребят считаю тоже. Неприятный соперник, много играл с мячом, но в последней фазе нам немного не хватило, чтобы выжать из этого матча больше, чем 1:1, но ничего страшного, движемся дальше, сейчас нет времени об этом думать, через 2 дня играем с Парагваем, нужно сфокусировать все силы на этом матче. Дай Бог, чтобы все получилось так, как мы хотим. Все игроки сейчас важны для нас, потому что у нас не так много игроков, Синчук очень динамичный футболист, которого будет не хватать, мы должны двигаться дальше.

Дмитрий Михайленко:

Сейчас, конечно, эмоции другие, есть такое разочарование результатом, потому что с одной стороны игра не была легкой, Панама отдала нам мяч, отдала инициативу, сидели очень низко, мало что создавали. Мы наоборот – хорошее начало, были шансы, были удары, а потом удары закончились, не было 100-процентных шансов, нам не хватало спокойствия в финальной трети, нам не хватало правильного решения, может не навешивать, а обыграть, может развернуть на другой фланг. Второй тайм там вообще происходила затяжка времени, трудно было поддерживать темп. Большое территориальное преимущество, к сожалению, не воплотилось ни во что. Мы должны готовиться, восстанавливаться и готовиться к Парагваю. Мы понимаем, что здесь не будет легких игр, все сложно, поэтому смотрим на команды, которые сейчас играют, восстанавливаемся и готовимся к Парагваю. Сварить игроков не за что, они работали, отдавались, пытались выиграть, мы их поддержали, сказали, чтобы они восстанавливались и смотрели с оптимизмом вперед.