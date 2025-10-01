Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Комментарии Михайленко, Кревсуна и Пищура после игры с Панамой
Сборная УКРАИНЫ
01 октября 2025, 14:39 | Обновлено 01 октября 2025, 14:48
77
0

ВИДЕО. Комментарии Михайленко, Кревсуна и Пищура после игры с Панамой

Украина и Панама U-20 сыграли вничью с счетом 1:1

01 октября 2025, 14:39 | Обновлено 01 октября 2025, 14:48
77
0
ВИДЕО. Комментарии Михайленко, Кревсуна и Пищура после игры с Панамой
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины U-20

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко, а также игроки Даниил Кревсун и Александр Пищур прокомментировали матч с Панамой, который завершился вничью со счетом 1:1:

Даниил Кревсун:

Для нас должна была быть победа. Мы должны были побеждать сегодня, но не лучшая игра для нас. Я считаю, что было много невынужденных потерь мяча и много суматохи, могли более спокойно играть в некоторых моментах. Могли забивать, но не использовали наши возможности. Расстроены, но у нас есть еще одна игра, фокусируемся на ней. Ничего страшного не случилось. Можем и должны побеждать в следующей игре, только с каким настроением будем выходить. Сейчас нет смысла считать очки, нам нужно выходить и выигрывать следующую игру.

Сегодня мы были довольно часто с мячом, но по всему полю бегали 1 на 1, в центре поля бегали 1 на 1, не было много пространства, нужно было играть через фланги, но не всегда это удавалось.

Александр Пищур:

Очень тяжелая игра была. Для меня тоже, для ребят считаю тоже. Неприятный соперник, много играл с мячом, но в последней фазе нам немного не хватило, чтобы выжать из этого матча больше, чем 1:1, но ничего страшного, движемся дальше, сейчас нет времени об этом думать, через 2 дня играем с Парагваем, нужно сфокусировать все силы на этом матче. Дай Бог, чтобы все получилось так, как мы хотим. Все игроки сейчас важны для нас, потому что у нас не так много игроков, Синчук очень динамичный футболист, которого будет не хватать, мы должны двигаться дальше.

Дмитрий Михайленко:

Сейчас, конечно, эмоции другие, есть такое разочарование результатом, потому что с одной стороны игра не была легкой, Панама отдала нам мяч, отдала инициативу, сидели очень низко, мало что создавали. Мы наоборот – хорошее начало, были шансы, были удары, а потом удары закончились, не было 100-процентных шансов, нам не хватало спокойствия в финальной трети, нам не хватало правильного решения, может не навешивать, а обыграть, может развернуть на другой фланг. Второй тайм там вообще происходила затяжка времени, трудно было поддерживать темп. Большое территориальное преимущество, к сожалению, не воплотилось ни во что. Мы должны готовиться, восстанавливаться и готовиться к Парагваю. Мы понимаем, что здесь не будет легких игр, все сложно, поэтому смотрим на команды, которые сейчас играют, восстанавливаемся и готовимся к Парагваю. Сварить игроков не за что, они работали, отдавались, пытались выиграть, мы их поддержали, сказали, чтобы они восстанавливались и смотрели с оптимизмом вперед.

По теме:
Пищур объяснил, почему отдал пенальти Синчуку в матче с Панамой на ЧМ-2025
Даниил КРЕВСУН: «Панама? С Южной Кореей было труднее»
Панама U-20 – Украина U-20 – 1:1. Как забил Синчук. Видео голов и обзор
сборная Украины по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 Дмитрий Михайленко Даниил Кревсун Александр Пищур-младший Панама - Украина
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01 октября 2025, 06:23 0
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии

Вечером 30 сентября состоялись матчи 2-го тура главного еврокубка

Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Футбол | 01 октября 2025, 00:57 40
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой

Юноши не смогли дожать соперников

Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Футбол | 01.10.2025, 11:11
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
Стадион и база известного украинского клуба выставлены на продажу
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Футбол | 01.10.2025, 08:18
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
У Динамо возникли серьезные проблемы перед матчем с Кристал Пэллес
Украинцы останутся без тренера? Стало известно, когда Жирона уволит Мичела
Футбол | 01.10.2025, 14:23
Украинцы останутся без тренера? Стало известно, когда Жирона уволит Мичела
Украинцы останутся без тренера? Стало известно, когда Жирона уволит Мичела
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
Итоги 2-го дня ЧЕ U-19: определены 3 полуфиналиста. Место Украины в группе
29.09.2025, 23:58 1
Футбол
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05
Бокс
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
30.09.2025, 08:48 4
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
01.10.2025, 02:45 5
Бокс
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем