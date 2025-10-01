2 октября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26.

В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.

Команда турецкого специалиста Арды Турана прошла непростой путь в квалификации еврокубков.

Шахтер сначала в Лиге Европы обыграл в Q1 финский Ильвес (6:0, 0:0) и в Q2 турецкий Бешикташ (4:2, 2:0). Затем горняки по пенальти уступили в Q3 ЛЕ греческому Панатинаикосу (0:0, 0:0, пен. 3:4). Перейдя в Лигу конференций, донецкий клуб в Q4 ЛК прошел швейцарский Серветт (1:1, 2:1 д.в.)

Абердин как победитель Кубка Шотландии стартовал в Q4 Лиги Европы, где проиграл румынскому ФКСБ Стяуа (2:2, 0:3) и перешел в основной раунд Лиги конференций.

Абердин – Шахтер. Старт Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO