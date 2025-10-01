Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Абердин – Шахтер. Старт Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE
Лига конференций
Абердин
02.10.2025 22:00 - : -
Шахтер Донецк
Лига конференций
01 октября 2025, 14:23 | Обновлено 01 октября 2025, 14:29
Абердин – Шахтер. Старт Лиги конференций. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги конференций

Коллаж Sport.ua. Арда Туран

2 октября в 22:00 состоится матч 1-го тура Лиги конференций 2025/26.

В Шотландии местный клуб Абердин на арене Питтодри принимает донецкую команду Шахтер.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команда турецкого специалиста Арды Турана прошла непростой путь в квалификации еврокубков.

Шахтер сначала в Лиге Европы обыграл в Q1 финский Ильвес (6:0, 0:0) и в Q2 турецкий Бешикташ (4:2, 2:0). Затем горняки по пенальти уступили в Q3 ЛЕ греческому Панатинаикосу (0:0, 0:0, пен. 3:4). Перейдя в Лигу конференций, донецкий клуб в Q4 ЛК прошел швейцарский Серветт (1:1, 2:1 д.в.)

Абердин как победитель Кубка Шотландии стартовал в Q4 Лиги Европы, где проиграл румынскому ФКСБ Стяуа (2:2, 0:3) и перешел в основной раунд Лиги конференций.

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

Абердин – Шахтер
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

