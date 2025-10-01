1 октября в 15:30 юношеская сборная Украины проведет стартовый матч квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.

В эстонском городе Таллинн встречаются команды Черногории U-17 и Украины U-17.

Также в этой группе выступают команды Италии и Эстонии. Матчи этого раунда проходят в эстонских городах Таллинн и Раквере.

Для выхода в Лигу А второго раунда нужно занять первое или второе место в квартете.

Далее украинская команда сыграет против Эстонии (4 октября) и Италии (7 октября).

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Сытник отметил: «Задача-минимум для сборной – выйти из группы».

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Степанов (Шахтер Донецк), Денис Столяренко (Легия, Польша), Дмитрий Пожар (Динамо Киев).

Защитники: Назар Смотрицкий, Роман Шупик (оба – ЛНЗ Черкассы), Маркиян Панчишин (Карпаты Львов), Денис Пламинский (Хайдук, Хорватия), Илья Яблонский (Спортинг, Португалия), Олег Пилипюк (Шахтер Донецк).

Полузащитники: Станислав Шукалович (Шахтер Донецк), Денис Гордеев, Александр Гоч (оба – Рух Львов), Андрей Гамзик (Байер, Германия), Ярослав Кожушко (Славия, Чехия), Данило Дячок, Ярослав Буравцов (оба – Динамо Киев), Артем Рыбак (Барселона, Испания).

Нападающие: Владимир Квиквиния (Динамо Киев), Адам Гурам (Хайдук, Хорватия), Олег Дзюринец (Рух Львов), Кирилл Сердюк (Штутгарт, Германия).

Черногория U-17 – Украина U-17. Квалификация ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матча проводится на YouTube-канале УАФ.