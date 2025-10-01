Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черногория U-17 – Украина U-17. Квалификация ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE
Молодежные турниры
01 октября 2025, 13:23 |
103
0

Черногория U-17 – Украина U-17. Квалификация ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 1 октября в 15:30 матч 1-го тура отбора к чемпионату Европы U-17

01 октября 2025, 13:23 |
103
0
Черногория U-17 – Украина U-17. Квалификация ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

1 октября в 15:30 юношеская сборная Украины проведет стартовый матч квалификации чемпионата Европы-2026 U-17.

В эстонском городе Таллинн встречаются команды Черногории U-17 и Украины U-17.

Также в этой группе выступают команды Италии и Эстонии. Матчи этого раунда проходят в эстонских городах Таллинн и Раквере.

Для выхода в Лигу А второго раунда нужно занять первое или второе место в квартете.

Далее украинская команда сыграет против Эстонии (4 октября) и Италии (7 октября).

Главный тренер сборной Украины U-17 Александр Сытник отметил: «Задача-минимум для сборной – выйти из группы».

Состав юношеской сборной Украины U-17

Вратари: Александр Степанов (Шахтер Донецк), Денис Столяренко (Легия, Польша), Дмитрий Пожар (Динамо Киев).

Защитники: Назар Смотрицкий, Роман Шупик (оба – ЛНЗ Черкассы), Маркиян Панчишин (Карпаты Львов), Денис Пламинский (Хайдук, Хорватия), Илья Яблонский (Спортинг, Португалия), Олег Пилипюк (Шахтер Донецк).

Полузащитники: Станислав Шукалович (Шахтер Донецк), Денис Гордеев, Александр Гоч (оба – Рух Львов), Андрей Гамзик (Байер, Германия), Ярослав Кожушко (Славия, Чехия), Данило Дячок, Ярослав Буравцов (оба – Динамо Киев), Артем Рыбак (Барселона, Испания).

Нападающие: Владимир Квиквиния (Динамо Киев), Адам Гурам (Хайдук, Хорватия), Олег Дзюринец (Рух Львов), Кирилл Сердюк (Штутгарт, Германия).

Черногория U-17 – Украина U-17. Квалификация ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матча проводится на YouTube-канале УАФ.

По теме:
Коуч сборной Украины U-17: «Задача-минимум – выйти из группы»
Обнародована заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы
СЫТНИК: «Есть два недели, чтобы определиться с составом на квалификацию ЧЕ»
сборная Украины по футболу U-17 чемпионат Европы по футболу U-17 сборная Черногории по футболу U-17 Черногория - Украина смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Футбол | 01 октября 2025, 07:10 19
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера

Игорь Йовичевич может возглавить украинский гранд

Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 01 октября 2025, 12:41 0
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 1 октября и начнется в 22:00 по Киеву

Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Футбол | 01.10.2025, 06:23
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Турнирная таблица Лиги чемпионов. Разгромы от Реала, Атлетико и Баварии
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 01.10.2025, 02:45
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Футбол | 30.09.2025, 14:27
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
Кроуфорд назвал единственного супертяжа, с которым Усику не сравниться
01.10.2025, 04:05
Бокс
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
Клуб УПЛ может прекратить существование. Команду готовы разогнать
30.09.2025, 17:35 11
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
Костюк вышла в 1/8 финала супертурнира в Пекине, переиграв нейтралку
29.09.2025, 09:17 11
Теннис
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
Трансферная бомба. Реал достиг соглашения с обладателем Золотого мяча
29.09.2025, 09:49 2
Футбол
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
01.10.2025, 06:05 3
Футбол
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
Обидная ничья. Сборная Украины U20 поделила очки с Панамой
01.10.2025, 00:57 40
Футбол
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
30.09.2025, 09:19 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем