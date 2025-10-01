Назван стартовый состав Украины U-17 на игру с Черногорией в отборе ЧЕ-2026
1 октября в 15:30 пройдет матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы U-17
Объявлен стартовый состав сборная Украины U-17 на стартовый матч квалификации чемпионата Европы 2026 U-17.
1 октября в 15:30 в эстонском городе Таллинн встречаются команды Черногории U-17 и Украины U-17.
Также в этой группе выступают команды Италии и Эстонии. Матчи этого раунда проходят в эстонских городах Таллинн и Раквере.
Нужно занять первое или второе место в квартете для выхода в Лигу А второго раунда квалификации ЧЕ.
Далее команда Александра Сытника сыграет против Эстонии (4 октября) и Италии (7 октября).
