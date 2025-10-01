Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Назван стартовый состав Украины U-17 на игру с Черногорией в отборе ЧЕ-2026
Молодежные турниры
01 октября 2025, 15:16 | Обновлено 01 октября 2025, 15:19
Назван стартовый состав Украины U-17 на игру с Черногорией в отборе ЧЕ-2026

1 октября в 15:30 пройдет матч 1-го тура квалификации чемпионата Европы U-17

Назван стартовый состав Украины U-17 на игру с Черногорией в отборе ЧЕ-2026
УАФ

Объявлен стартовый состав сборная Украины U-17 на стартовый матч квалификации чемпионата Европы 2026 U-17.

1 октября в 15:30 в эстонском городе Таллинн встречаются команды Черногории U-17 и Украины U-17.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Также в этой группе выступают команды Италии и Эстонии. Матчи этого раунда проходят в эстонских городах Таллинн и Раквере.

Нужно занять первое или второе место в квартете для выхода в Лигу А второго раунда квалификации ЧЕ.

Далее команда Александра Сытника сыграет против Эстонии (4 октября) и Италии (7 октября).

Назван стартовый состав Украины U-17 на матч с Черногорией в отборе ЧЕ-2026

Черногория U-17 – Украина U-17. Квалификация ЧЕ-2026. Смотреть онлайн LIVE
Коуч сборной Украины U-17: «Задача-минимум – выйти из группы»
Обнародована заявка сборной Украины U-17 на матчи отбора чемпионата Европы
