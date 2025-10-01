Играть или убивать? Украинский клуб недоволен судейством в Премьер-лиге

Клуб Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – остался недоволен уровнем судейства в матче седьмого тура против «Александрии» (0:1). Об этом сообщила пресс-служба команды в своих социальных сетях:

«Взрослые дяди идут ломать билдапы... У двух опорников 21 предупреждение за сезон – такую ​​критику разного рода экспертов приходилось слышать нашему коллективу после выхода в УПЛ. И действительно ли это так?

Давайте посмотрим на примере матча седьмого тура УПЛ между «Александрией» и «Полтавой». Контраверсионный матч коллективов из соседних регионов запомнился не столько игрой, сколько противоречивыми решениями главного арбитра Александра Соловьяна. Уже со стартовых минут к рефери возникло немало вопросов», – недовольна «Полтава».

Кроме того, команда опубликовала видео с решениями главного арбитра, которые считает несправедливыми. После семи сыгранных туров полтавский клуб набрал три балла и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче «Полтава» сыграет на выезде против житомирского «Полесья».

ВИДЕО. Решения арбитра, с которыми не согласились в полтавском клубе