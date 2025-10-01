Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Играть или убивать? Украинский клуб недоволен судейством в Премьер-лиге
Украина. Премьер лига
01 октября 2025, 10:25 |
231
0

Играть или убивать? Украинский клуб недоволен судейством в Премьер-лиге

СК «Полтава» опубликовал заявление после матча седьмого тура против «Александрии»

01 октября 2025, 10:25 |
231
0
Играть или убивать? Украинский клуб недоволен судейством в Премьер-лиге
СК Полтава

Клуб Украинской Премьер-лиги – СК «Полтава» – остался недоволен уровнем судейства в матче седьмого тура против «Александрии» (0:1). Об этом сообщила пресс-служба команды в своих социальных сетях:

«Взрослые дяди идут ломать билдапы... У двух опорников 21 предупреждение за сезон – такую ​​критику разного рода экспертов приходилось слышать нашему коллективу после выхода в УПЛ. И действительно ли это так?

Давайте посмотрим на примере матча седьмого тура УПЛ между «Александрией» и «Полтавой». Контраверсионный матч коллективов из соседних регионов запомнился не столько игрой, сколько противоречивыми решениями главного арбитра Александра Соловьяна. Уже со стартовых минут к рефери возникло немало вопросов», – недовольна «Полтава».

Кроме того, команда опубликовала видео с решениями главного арбитра, которые считает несправедливыми. После семи сыгранных туров полтавский клуб набрал три балла и занимает 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче «Полтава» сыграет на выезде против житомирского «Полесья».

ВИДЕО. Решения арбитра, с которыми не согласились в полтавском клубе

По теме:
Капитан клуба УПЛ: «Сегодня мы, извиняюсь, в заднице»
ВИДЕО. Локомотив Киев выиграл матч-триллер у резервистов Левого Берега
ФОТО. Испанская модель приехала на матч УПЛ. Беременной
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Полтава Александрия - Полтава судьи (арбитры)
Николай Титюк Источник: СК Полтава
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Футбол | 01 октября 2025, 09:39 3
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025
Михайленко разнес Панаму после матча с Украиной U-20 на ЧМ-2025

Коуч пообщался с журналистами после матча

Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Футбол | 01 октября 2025, 06:05 1
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины
Таблицы ЧМ U-20. Сыграли соперники: какое место занимает сборная Украины

Команды Южной Кореи и Парагвая разошлись миром со счетом 0:0

Лига чемпионов 2025/26: Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
Футбол | 01.10.2025, 09:00
Лига чемпионов 2025/26: Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
Лига чемпионов 2025/26: Барселона – ПСЖ. Прогноз и анонс на суперматч
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Футбол | 01.10.2025, 07:10
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Источник: Шовковского в Динамо может заменить экс-тренер Шахтера
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 01.10.2025, 02:45
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
Шевченко настоял. В вопросе ухода Реброва из сборной принято решение
30.09.2025, 13:22 43
Футбол
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
ВИДЕО. Как выглядит заброшенный стадион Метеор в Днепре. Он не в оккупации
29.09.2025, 14:07 6
Футбол
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
В Италии президентом клуба со 100-летней историей стала 23-летняя женщина
30.09.2025, 14:27 13
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
30.09.2025, 00:01 10
Бокс
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
Спасла 3 матчбола. Известна соперница Костюк в 1/8 финала турнира в Пекине
29.09.2025, 13:23 6
Теннис
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
Хаби Алонсо поставил крест на игроке Реала после фиаско в игре с Атлетико
30.09.2025, 07:55
Футбол
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
Кайрат – Реал Мадрид – 0:5. Как Мбаппе оформил хет-трик. Видео голов, обзор
30.09.2025, 22:37
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
30.09.2025, 07:12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем