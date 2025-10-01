Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер сборной Украины U-20: «Панама играла очень противно»
Сборная УКРАИНЫ
01 октября 2025, 10:33 |
Лидер сборной Украины U-20: «Панама играла очень противно»

Геннадий Синчук поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа ЧМ-2025

Лидер сборной Украины U-20: «Панама играла очень противно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Геннадий Синчук

Вингер юниорской сборной Украины U-20 Геннадий Синчук поделился эмоциями после матча второго тура группового этапа ЧМ-2025, где «сине-желтые» сыграли вничью с Панамой (1:1)

«Спросил у рефери, [почему желтая карточка], сказал, что его не избивал, не совершал никаких движений. Это такая команда [Панама], что они играют противно: [панамский игрок] просто набежал на меня и уходил, чтобы затянуть время.

Насколько я знаю, после VAR они не могут давать желтую карточку. Мне сказали, что судья сначала забыл показать мне желтую карточку. Не знаю, я не арбитр, ему виднее», – рассказал Синчук.

После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1). Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени.

сборная Украины по футболу U-20 чемпионат мира по футболу U-20 сборная Панамы по футболу U-20 Панама - Украина Геннадий Синчук
Олег Вахоцкий Источник: Суспильне Спорт
Комментарии 1
Популярные новости
