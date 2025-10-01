Украина U-20 осталась без лидера на матч против Парагвая на ЧМ-2025
Геннадий Синчук пропустит матч 3 тура группового этапа ЧМ-2025
Лидер юниорской сборной Украины U-20 Геннадий Синчук пропустит матч 3 тура группового этапа ЧМ-2025 из-за дисквалификации.
В матче против юниорской сборной Панамы Геннадий получил желтую карточку, ставшую для него второй на турнире. Он пропустит матч 3-го тура против Парагвая из-за дисквалификации.
После двух туров подопечные Дмитрия Михайленко набрали 4 зачетных пункта. Сине-желтые обыграли Южную Корею (2:1) и сыграли вничью с Панамой (1:1).
Матч Украина – Парагвай состоится в пятницу, 3 октября. Стартовый свисток раздастся в 23:00 по киевскому времени
