Пеп ГВАРДИОЛА: «Я всегда восхищался игроками этой команды»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против французского «Монако»:

«Травма Родри? Да, он чувствует себя намного лучше, чем перед матчем против «Бернли». Каждый день смотрим, как он себя чувствует. Накануне матча против «Бернли» он чувствовал себя не очень хорошо. Сегодня он чувствует себя намного лучше, так что посмотрим. Это не то же самое, что было на Клубном чемпионате мира – сейчас он не травмирован. Но неделя перед этим была очень напряженной с матчами против «Манчестер Юнайтед», «Наполи» и, особенно, «Арсенала». На данный момент, по моему мнению, он не способен играть 3 матча в неделю на самом высоком уровне.

Я считаю, что сейчас он не готов. Потому что ему нужно время. Такой тип травмы для полного восстановления занимает минимум год. Он был терпеливым, и он сам будет решать, готов ли играть.

Нико провел невероятный последний матч. Он улучшается с каждым днем, Матео Ковачич также в похожей ситуации, и мы посмотрим, что будет дальше.

Что я могу сказать о сопернике? Я всегда восхищался игроками «Монако». Я помню финал Суперкубка УЕФА с «Барселоной», когда мы играли против «Монако». У них всегда хорошая команда, они хорошо взаимодействуют, они очень агрессивны в игре. Надеюсь, мы сможем правильно понять, что нам нужно делать, и попробуем одержать важную победу».

Матч «Монако» – «Манчестер Сити» состоится 1 октября в 22:00 по киевскому времени.