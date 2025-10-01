ТРУБИН: «Могли выжать больше. Это футбол, нужно играть с первых минут»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
01 октября 2025, 04:09 | Обновлено 01 октября 2025, 04:12
37
0

Голкипер Бенфики ответил на вопросы журналистов после матча ЛЧ с Челси (0:1)

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Бенфики Анатолий Трубин прокомментировал поражение лондонскому Челси в матче второго тура Лиги чемпионов (0:1):

«Мы могли сыграть гораздо лучше, особенно в первом тайме. Мы могли бы выжать из этой игры больше, но это футбол, и нужно играть с первых минут. Сейчас мы сосредоточены на Порту, ​​чемпионате Португалии и Ньюкасле после международной паузы. Мы едем туда, чтобы постараться победить.

Это совершенно разные игры, разные команды... У Порту семь игр, семь побед, и мы будем думать о хороших вещах, которые мы сделали сегодня, и бороться за результат.

Моуриньо? У нас не так много времени, но это особенный тренер с огромным опытом, и мы хотим, чтобы его знания и опыт были полезны для команды».

Следующий матч Бенфика проведет 5 октября против Порту в восьмом туре национального чемпионата.

Видеообзор матча Челси – Бенфика (1:0)

МБАППЕ: «Хет-трик и MVP матча? Если у меня 5 шансов – я хочу забить все»
МОУРИНЬО: После 75-й минуты почувствовал – игроки устали. Например, Судаков
Хаби АЛОНСО: «Мы забили пять голов. Реал сыграл хорошо и достиг цели»
Даниил Агарков Источник: A Bola
