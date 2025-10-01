Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Локомотив Киев выиграл матч-триллер у резервистов Левого Берега
Вторая лига
Локомотив Киев
30.09.2025 15:30 – FT 3 : 2
Левый Берег-2
Украина. Вторая лига
01 октября 2025, 02:23 | Обновлено 01 октября 2025, 03:17
25
0

ВИДЕО. Локомотив Киев выиграл матч-триллер у резервистов Левого Берега

30 сентября в матче 10-го тура Второй лиги героем стал Тарас Лях

01 октября 2025, 02:23 | Обновлено 01 октября 2025, 03:17
25
0
ВИДЕО. Локомотив Киев выиграл матч-триллер у резервистов Левого Берега
ФК Локомотив Киев

Днем 30 сентября завершился 10-й тур Второй лиги, предпоследний в первом круге.

Локомотив Киев одолел Левый Берег-2 Киев со счетом 3:2.

Победным стал гол, забивший Тарас Лях на 78-й минуте

Вторая лига. 10-й тур, 30 сентября

Локомотив Киев – Левый Берег-2 Киев – 3:2

Голы: Сахненко, 34, Головатенко, 76, Лях, 78 – Гереш, 14, Бонсу, 58

Турнирная таблица

Видео матча

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Лях (Локомотив Киев).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Головатенко (Локомотив Киев).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Осей Бонсу (Левый Берег-2).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сахненко (Локомотив Киев).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
Левый Берег-2 Киев Локомотив Киев Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
