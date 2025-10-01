30.09.2025 15:30 – FT 3 : 2
Украина. Вторая лига01 октября 2025, 02:23 | Обновлено 01 октября 2025, 03:17
25
0
ВИДЕО. Локомотив Киев выиграл матч-триллер у резервистов Левого Берега
30 сентября в матче 10-го тура Второй лиги героем стал Тарас Лях
01 октября 2025, 02:23 | Обновлено 01 октября 2025, 03:17
25
0
Днем 30 сентября завершился 10-й тур Второй лиги, предпоследний в первом круге.
Локомотив Киев одолел Левый Берег-2 Киев со счетом 3:2.
Победным стал гол, забивший Тарас Лях на 78-й минуте
Вторая лига. 10-й тур, 30 сентября
Локомотив Киев – Левый Берег-2 Киев – 3:2
Голы: Сахненко, 34, Головатенко, 76, Лях, 78 – Гереш, 14, Бонсу, 58
Турнирная таблица
Видео матча
События матча
78’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Лях (Локомотив Киев).
76’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Головатенко (Локомотив Киев).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Осей Бонсу (Левый Берег-2).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Сахненко (Локомотив Киев).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Гереш (Левый Берег-2).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 сентября 2025, 09:19 11
Вызов на матчи против Исландии и Азербайджана получат Руслан Малиновский и Владимир Бражко
Футбол | 01 октября 2025, 00:57 11
Юноши не смогли дожать соперников
Футбол | 01.10.2025, 03:27
Футбол | 30.09.2025, 22:37
Футбол | 30.09.2025, 07:12
Комментарии 0
Популярные новости
29.09.2025, 05:55 8
29.09.2025, 07:08 26
30.09.2025, 00:01 10
29.09.2025, 13:23 6
29.09.2025, 22:04 4
29.09.2025, 17:15 3
29.09.2025, 09:49 2
Футбол