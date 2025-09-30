30.09.2025 15:30 - : -
Украина. Вторая лига30 сентября 2025, 09:15 | Обновлено 30 сентября 2025, 09:46
21
0
Локомотив – Левый Берег-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 30 сентября видеотрансляцию матча 10-го тура Второй лиги
30 сентября 2025, 09:15 | Обновлено 30 сентября 2025, 09:46
21
0
30 сентября в Второй лиге группы В состоится матч между клубами «Локомотив» и «Левый Берег-2».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды проведут встречу на «НТК имени В. Баннікова» в Киеве.
Начало матча в 15:30 по киевскому времени.
15:30. «Локомотив» – «Левый Берег-2»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 сентября 2025, 15:04 7
Самба Диалло не планирует покидать украинскую команду и готов бороться за место в старте
Футбол | 30 сентября 2025, 06:23 5
Команда Руслана Ротаня нашла свою игру и разгромила Верес со счетом 4:1
Футбол | 30.09.2025, 09:39
Футбол | 30.09.2025, 07:12
Футбол | 29.09.2025, 11:43
Комментарии 0
Популярные новости
29.09.2025, 22:04 4
29.09.2025, 00:02
29.09.2025, 15:19 3
29.09.2025, 04:00 1
29.09.2025, 03:39 1
28.09.2025, 12:25 3
29.09.2025, 07:08 24
28.09.2025, 09:00 1