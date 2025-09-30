Локомотив – Левый Берег-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 сентября в Второй лиге группы В состоится матч между клубами «Локомотив» и «Левый Берег-2».

Команды проведут встречу на «НТК имени В. Баннікова» в Киеве.

Начало матча в 15:30 по киевскому времени.

15:30. «Локомотив» – «Левый Берег-2»