Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Локомотив – Левый Берег-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Локомотив Киев
30.09.2025 15:30 - : -
Левый Берег-2
Украина. Вторая лига
30 сентября 2025, 09:15 | Обновлено 30 сентября 2025, 09:46
Локомотив – Левый Берег-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 сентября видеотрансляцию матча 10-го тура Второй лиги

Локомотив – Левый Берег-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Локомотив Киев

30 сентября в Второй лиге группы В состоится матч между клубами «Локомотив» и «Левый Берег-2».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды проведут встречу на «НТК имени В. Баннікова» в Киеве.

Начало матча в 15:30 по киевскому времени.

15:30. «Локомотив» – «Левый Берег-2»

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
