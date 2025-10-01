Нойер вошел в пятерку лучших игроков по сыгранным матчам в ЛЧ
Немецкий голкипер сравнялся по этому показателю с Каримом Бензема
Мануэль Нойер вошел в пятерку лучших игроков по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов.
Это произошло в матче 2-го тура против «Пафоса» (5:1).
Немецкий голкипер сыграл 152-й поединок в самом престижном турнире Европы. Столько же имеет в своем активе Карим Бензема.
Большее количество матчей в Лиге чемпионов провели только четверо футболистов: Криштиану Роналду (183), Икер Касильяс (177), Лионель Месси (163) и Томас Мюллер (163).
Игроки с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов
- 183 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус)
- 177 – Икер Касильяс (Реал, Порту)
- 163 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)
- 163 – Томас Мюллер (Бавария)
- 152 – Карим Бензема (Лион, Реал)
- 152 – Мануэль Нойер (Шальке, Бавария)
- 151 – Тони Кроос (Бавария, Реал)
- 151 – Хави (Барселона)
- 142 – Лука Модрич (Тоттенхэм Хотспур, Реал)
- 142 – Рауль (Реал, Шальке)
- 142 – Серхио Рамос (Реал, ПСЖ, Севилья)
Neuer in the top 5 🧤#UCL pic.twitter.com/7wYPxE59RC— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2025
