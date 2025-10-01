Нойер вошел в пятерку лучших игроков по сыгранным матчам в ЛЧ

Мануэль Нойер вошел в пятерку лучших игроков по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов.

Это произошло в матче 2-го тура против «Пафоса» (5:1).

Немецкий голкипер сыграл 152-й поединок в самом престижном турнире Европы. Столько же имеет в своем активе Карим Бензема.

Большее количество матчей в Лиге чемпионов провели только четверо футболистов: Криштиану Роналду (183), Икер Касильяс (177), Лионель Месси (163) и Томас Мюллер (163).

Игроки с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов

183 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус)

177 – Икер Касильяс (Реал, Порту)

163 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)

163 – Томас Мюллер (Бавария)

152 – Карим Бензема (Лион, Реал)

152 – Мануэль Нойер (Шальке, Бавария)

151 – Тони Кроос (Бавария, Реал)

151 – Хави (Барселона)

142 – Лука Модрич (Тоттенхэм Хотспур, Реал)

142 – Рауль (Реал, Шальке)

142 – Серхио Рамос (Реал, ПСЖ, Севилья)