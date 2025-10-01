Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Нойер вошел в пятерку лучших игроков по сыгранным матчам в ЛЧ
Лига чемпионов
Нойер вошел в пятерку лучших игроков по сыгранным матчам в ЛЧ

Немецкий голкипер сравнялся по этому показателю с Каримом Бензема

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Мануэль Нойер вошел в пятерку лучших игроков по количеству сыгранных матчей в Лиге чемпионов.

Это произошло в матче 2-го тура против «Пафоса» (5:1).

Немецкий голкипер сыграл 152-й поединок в самом престижном турнире Европы. Столько же имеет в своем активе Карим Бензема.

Большее количество матчей в Лиге чемпионов провели только четверо футболистов: Криштиану Роналду (183), Икер Касильяс (177), Лионель Месси (163) и Томас Мюллер (163).

Игроки с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов

  • 183 – Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед, Реал, Ювентус)
  • 177 – Икер Касильяс (Реал, Порту)
  • 163 – Лионель Месси (Барселона, ПСЖ)
  • 163 – Томас Мюллер (Бавария)
  • 152 – Карим Бензема (Лион, Реал)
  • 152 – Мануэль Нойер (Шальке, Бавария)
  • 151 – Тони Кроос (Бавария, Реал)
  • 151 – Хави (Барселона)
  • 142 – Лука Модрич (Тоттенхэм Хотспур, Реал)
  • 142 – Рауль (Реал, Шальке)
  • 142 – Серхио Рамос (Реал, ПСЖ, Севилья)
Бавария Пафос Лига чемпионов статистика Криштиану Роналду Икер Касильяс Лионель Месси Томас Мюллер Карим Бензема Тони Кроос Хави Лука Модрич Рауль Гонсалес Серхио Рамос
