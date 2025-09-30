ФОТО. Девушка футболиста УПЛ побаловала откровенным кадром. Огонь

Яна Андрущенко снова взорвала соцсети.

Возлюбленная полузащитника «Колоса» Данила Алефиренко показала откровенный кадр из спортзала, мгновенно привлекший внимание подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В Instagram девушка появилась в эффектном спортивном луке – топ и обтягивающие леггинсы подчеркнули ее фигуру.

Фанаты отметили, что Яна умело сочетает спорт и сексуальность.