Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Девушка футболиста УПЛ побаловала откровенным кадром. Огонь
30 сентября 2025, 21:30
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ побаловала откровенным кадром. Огонь

Яна Андрущенко эффектно выглядит даже в спортзале...

ФОТО. Девушка футболиста УПЛ побаловала откровенным кадром. Огонь
Instagram. Яна Андрущенко

Яна Андрущенко снова взорвала соцсети.

Возлюбленная полузащитника «Колоса» Данила Алефиренко показала откровенный кадр из спортзала, мгновенно привлекший внимание подписчиков.

В Instagram девушка появилась в эффектном спортивном луке – топ и обтягивающие леггинсы подчеркнули ее фигуру.

Фанаты отметили, что Яна умело сочетает спорт и сексуальность.

фото Яна Андрущенко девушки lifestyle Даниил Алефиренко Колос Ковалевка
Максим Лапченко Источник: Instagram
Перець
Цей погляд ,видно дуже розумна і борщу наварить
Ответить
+5
Spaceman
Мдааа
Ответить
+1
