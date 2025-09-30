Другие новости30 сентября 2025, 21:30 |
1374
2
ФОТО. Девушка футболиста УПЛ побаловала откровенным кадром. Огонь
Яна Андрущенко эффектно выглядит даже в спортзале...
30 сентября 2025, 21:30 |
1374
Яна Андрущенко снова взорвала соцсети.
Возлюбленная полузащитника «Колоса» Данила Алефиренко показала откровенный кадр из спортзала, мгновенно привлекший внимание подписчиков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
В Instagram девушка появилась в эффектном спортивном луке – топ и обтягивающие леггинсы подчеркнули ее фигуру.
Фанаты отметили, что Яна умело сочетает спорт и сексуальность.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 сентября 2025, 21:00 8
Еще одна победа может существенно упростить нашу задачу
Футбол | 30 сентября 2025, 21:39 3
Мадридская команда уверенно переиграла казахстанцев во втором туре Лиги чемпионов
Футбол | 30.09.2025, 09:19
Футбол | 30.09.2025, 17:35
Футбол | 30.09.2025, 14:27
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Цей погляд ,видно дуже розумна і борщу наварить
Мдааа
Популярные новости
29.09.2025, 07:28 1
29.09.2025, 13:23 6
29.09.2025, 08:18 8
30.09.2025, 07:12
29.09.2025, 03:39 1
30.09.2025, 13:22 41
28.09.2025, 23:36 1
29.09.2025, 09:49 2