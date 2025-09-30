Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как Мбаппе реализовал пенальти на 25-й минуте матча Кайрат – Реал
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 20:21
ВИДЕО. Как Мбаппе реализовал пенальти на 25-й минуте матча Кайрат – Реал

Килиан поразил ворота казахстанской команды в середине первого тайма поединка ЛЧ, 1:0

Звездный французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе поразил ворота команды Кайрат в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Француз реализовал пенальти на 25-й минуте поединка, поразив ворота 18-летнего голкипера Шерхана Калмырза.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мбаппе сделал счет 1:0. Реал продолжает давить на ворота Кайрата.

В первом туре Реал переиграл Марсель 2:1. Дубль с пенальти в той игре положил Килиан.

