Звездный французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе поразил ворота команды Кайрат в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.

Француз реализовал пенальти на 25-й минуте поединка, поразив ворота 18-летнего голкипера Шерхана Калмырза.

Мбаппе сделал счет 1:0. Реал продолжает давить на ворота Кайрата.

В первом туре Реал переиграл Марсель 2:1. Дубль с пенальти в той игре положил Килиан.

❗️ ВИДЕО. Как Мбаппе реализовал пенальти на 25-й минуте матча Кайрат – Реал