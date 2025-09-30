ВИДЕО. Как Мбаппе реализовал пенальти на 25-й минуте матча Кайрат – Реал
Килиан поразил ворота казахстанской команды в середине первого тайма поединка ЛЧ, 1:0
Звездный французский форвард мадридского Реала Килиан Мбаппе поразил ворота команды Кайрат в матче второго тура Лиги чемпионов 2025/26.
Француз реализовал пенальти на 25-й минуте поединка, поразив ворота 18-летнего голкипера Шерхана Калмырза.
Мбаппе сделал счет 1:0. Реал продолжает давить на ворота Кайрата.
В первом туре Реал переиграл Марсель 2:1. Дубль с пенальти в той игре положил Килиан.
❗️ ВИДЕО. Как Мбаппе реализовал пенальти на 25-й минуте матча Кайрат – Реал
