  4. Эксперт: «У Моргуна 5 матчей за Динамо в 24 года. Как его обвинять?»
Украина. Премьер лига
30 сентября 2025, 17:35 | Обновлено 30 сентября 2025, 17:48
231
3

Эксперт: «У Моргуна 5 матчей за Динамо в 24 года. Как его обвинять?»

Вацко удивлен, что у кипера так мало опыта

ФК Динамо Киев. Валентин Моргун

Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что фанам Динамо не стоит обвинять вратаря Валентина Моргуна в результативной ничьей 3:3 с Карпатами.

Моргун допустил ряд ошибок и пропустил мяч в ближний угол в конце встречи.

«Нельзя Моргуна во всех бедах винить. У него в 24 года минимальный опыт взрослого футбола. Он дебютировал на этом уровне только в апреле этого года. Сыграл в Кубке Украины с Рухом и Буковиной, а также в конце сезона УПЛ, когда матч уже ничего не решал».

«У него в 24 года пять или шесть матчей на взрослом уровне. Чего тогда требовать от вратаря? Тут больше вопрос к Динамо и тому, как они планируют прогресс своих игроков», – сказал Вацко.

Динамо Киев Виктор Вацко Валентин Моргун Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
Serhii P.
Візьмемо, до прикладу, Луніна, який ще жодного матчу в сезоні не зіграв, а він другий воротар "Реалу". Цитуючи Вацка: "Тут більше питання до "Реалу" і того, як вони планують прогрес своїх гравців"
umnuy2
неплохо устроился
Lulinnha
Хотя примерно Бущан начал играть в основной команде. И даже стал основным за один сезон. 
