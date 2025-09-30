Эксперт: «У Моргуна 5 матчей за Динамо в 24 года. Как его обвинять?»
Вацко удивлен, что у кипера так мало опыта
Известный журналист и комментатор Виктор Вацко считает, что фанам Динамо не стоит обвинять вратаря Валентина Моргуна в результативной ничьей 3:3 с Карпатами.
Моргун допустил ряд ошибок и пропустил мяч в ближний угол в конце встречи.
«Нельзя Моргуна во всех бедах винить. У него в 24 года минимальный опыт взрослого футбола. Он дебютировал на этом уровне только в апреле этого года. Сыграл в Кубке Украины с Рухом и Буковиной, а также в конце сезона УПЛ, когда матч уже ничего не решал».
«У него в 24 года пять или шесть матчей на взрослом уровне. Чего тогда требовать от вратаря? Тут больше вопрос к Динамо и тому, как они планируют прогресс своих игроков», – сказал Вацко.
