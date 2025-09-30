Эпицентр сообщил, когда вернется Супряга и другие травмированные футболисты

Врач футбольного клуба «Эпицентр» Кристина Пынзарь прокомментировала состояние некоторых игроков команды, которые получили травмы в последних матчах и теперь находятся в лазарете:

– В матче «Эпицентр» – «Кривбасс» произошел неприятный инцидент. После забитого гола в ворота соперника нападающий Владислав Супряга упал и получил травму. Как сейчас он себя чувствует?

– Владиславу лучше. Отек на локтевом суставе уже прошел. Понемногу будет возобновлять беговую работу и надеемся, что в ближайшие три недели он вернется к тренировкам.

– В последнее время болельщиков интересует куда делся Александр Климец и что с ним произошло?

– У Александра была травма бицепса бедра, но сейчас он уже вернулся в общую группу, тренируется и надеемся увидеть его на ближайших матчах.

– Давно не видели и Ивана Бендеру...

– У него была травма голеностопного сустава. Сейчас он тренируется с общей группой. Надеемся, что и его увидим вскоре.

– В последнем матче «Кудровка» – «Эпицентр» Хоакин Сифуэнтес получил повреждение. Как он себя чувствует?

– У Хоакина в области коленного сустава синяк. Однако тренироваться может, но с определенными ограничениями. Впрочем, находится в общей группе. Поэтому будем ожидать его на следующем матче, – рассказала Пинзарь.