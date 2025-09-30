Мбаппе не сыграет против Кайрата в Лиге чемпионов из-за решения Хаби Алонсо

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов против «Кайрата» из Казахстана. Об этом сообщили AS и Marca.

Во вторник, 30 сентября, команды встретятся на стадионе в Алматы в 19:45 по киевскому времени, однако 26-летний футболист не выйдет на поле из-за решения главного тренера Хаби Алонсо.

По информации источника, наставник королевского клуба принял решение предоставить французу отдых из-за напряженного графика и большого количества проведенных матчей. В нынешнем сезоне Мбаппе провел 11 поединков во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

Несмотря на важность игры в Лиге чемпионов, Алонсо намерен поберечь Мбаппе, так как уже 4 октября команде предстоит противостояние в чемпионате против «Вильярреала». «Сливочным» необходимо реабилитироваться после разгромного поражения от мадридского «Атлетико» (2:5).

«Реал» успешно стартовал в еврокубках и одолел в первом туре французский «Марсель» со счетом 2:1. «Кайрат» потерпел поражение на выезде от португальского «Спортинга» (1:4).