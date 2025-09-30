Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе не сыграет против Кайрата в Лиге чемпионов из-за решения Хаби Алонсо
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 13:51 | Обновлено 30 сентября 2025, 14:07
714
0

Мбаппе не сыграет против Кайрата в Лиге чемпионов из-за решения Хаби Алонсо

Наставник королевского клуба предоставит французскому форварду отдых в матче второго тура

30 сентября 2025, 13:51 | Обновлено 30 сентября 2025, 14:07
714
0
Мбаппе не сыграет против Кайрата в Лиге чемпионов из-за решения Хаби Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не сыграет в матче второго тура основного этапа Лиги чемпионов против «Кайрата» из Казахстана. Об этом сообщили AS и Marca.

Во вторник, 30 сентября, команды встретятся на стадионе в Алматы в 19:45 по киевскому времени, однако 26-летний футболист не выйдет на поле из-за решения главного тренера Хаби Алонсо.

По информации источника, наставник королевского клуба принял решение предоставить французу отдых из-за напряженного графика и большого количества проведенных матчей. В нынешнем сезоне Мбаппе провел 11 поединков во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

Несмотря на важность игры в Лиге чемпионов, Алонсо намерен поберечь Мбаппе, так как уже 4 октября команде предстоит противостояние в чемпионате против «Вильярреала». «Сливочным» необходимо реабилитироваться после разгромного поражения от мадридского «Атлетико» (2:5).

«Реал» успешно стартовал в еврокубках и одолел в первом туре французский «Марсель» со счетом 2:1. «Кайрат» потерпел поражение на выезде от португальского «Спортинга» (1:4).

По теме:
Галатасарай – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украинский тренер: «Билеты на матч Кайрат – Реал продают за большие деньги»
Второй тур Лиги чемпионов. Кто с кем сыграет: расписание матчей и таблица
Лига чемпионов Кайрат Алматы Реал Мадрид Килиан Мбаппе Хаби Алонсо
Николай Титюк Источник: AS
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Ливерпуля посоветовал боссам МЮ уволить Аморима: «Это провал»
Футбол | 30 сентября 2025, 12:59 2
Легенда Ливерпуля посоветовал боссам МЮ уволить Аморима: «Это провал»
Легенда Ливерпуля посоветовал боссам МЮ уволить Аморима: «Это провал»

Джейми Каррагер разочарован португальским тренером «красных дьяволов»

Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Футзал | 29 сентября 2025, 22:04 4
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу
Украина всухую проиграла Португалии на чемпионате Европы U-19 по футзалу

Подопечные Игоря Москвичева уступили со счетом 0:4

Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Футбол | 30.09.2025, 08:48
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Экс-футболист сборной Украины до крови травмировал Месси. Тот отреагировал
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Футбол | 30.09.2025, 07:12
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Теннис | 30.09.2025, 12:55
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Кто для Коко? Уроженка Киева в огне: известна первая пара 1/4 финала Пекина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 26
Футбол
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
Склоним головы. Попадание в окоп танком убило двукратного чемпиона Украины
28.09.2025, 09:00 1
Война
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
Известно, какой бой мечтает организовать Усик и его команда
29.09.2025, 07:28 1
Бокс
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
Бросить вызов Динамо и Шахтеру. Клуб УПЛ нацелился на чемпионский титул
29.09.2025, 15:19 5
Футбол
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
Чехия и Польша определили первого медалиста ЧМ по волейболу
28.09.2025, 11:40
Волейбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал единоличным лидером, вторым идет Динамо
29.09.2025, 06:23 29
Футбол
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
САБО: «Почему Шовковский не согласился? Это не нормально»
28.09.2025, 12:25 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем