Ударный уик-энд для Украины. Как фаны реагируют на голы Довбика и Судакова

Прошлая неделя стала успешной для украинских легионеров в европейских чемпионатах. Артем Довбик забил дебютный мяч в новом сезоне за римскую Рому, а Георгий Судаков – не забавляет обороты в составе «Бенфики», продолжая радовать местных болельщиков.

Довбик поразил ворота Вероны в победном матче волков (2:0) в шестом туре итальянской Серии А. Украинский форвард уверенно реализовал свой момент, разобравшись с защитниками соперника в воздушной борьбе. Этот гол стал для Артема первым в составе римлян при тренерстве Джан Пьеро Гасперини, что очень порадовало болельщиков «волков», не скрывавших своего восхищения:

Украинская машина! Довбик забил Вероне на глазах у Гасперини:

«Украинский танк…», «Гол для украинского народа…» Реакция фанатов на гол Довбика:

Devid Quattrini: Где вы, хейтеры? Покажите свои лица...

Azzo: Кто критикует Артема, даже не знает, что такое футбол. 17 голов в первом сезоне Серии А вам ни о чем не говорят!

Carmelo Nigrtelli: Этот гол для всех живущих в украинских городах под обстрелами. Я волнуюсь за вас и болею за Рому!

DavideBruno: Украинский танк. Покажи свой реальный потенциал, покажи, на что ты способен. Слежу за тобой с первого дня в Италии. Вперед, Артем!

Зажигает в новом сезоне и полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков, только что перебравшийся в расположение Бенфики. Украинец забил два гола в трех стартовых матчах: против АФС (3:0) и Риу Аве (1:1), чем очень порадовал наставника «орлов» Жозе Моуриньо и местных фанатов, в восторге от украинца:

Украинский орел: как Судаков забил очередной гол за Бенфику

«Лучшее, что произошло»: реакция фанов Бенфики на успешный дебют Судакова

Pelo Benfica: Судаков – лучшее, что произошло с этой командой. Ты слишком хорошо играешь, парень.

VDMV7176: Мы держимся вместе! В следующем матче будет еще проще. Вы уже наш лучший игрок

LALA: Вперед! Удачи вашей новорожденной дочери. Бенфика станет первым клубом в ее жизни.

A Bola: У Бенфики есть только один игрок, который действительно способен принимать мяч в глубоких и компактных защитных блоках: это именно игрок сборной Украины, подписанный с Шахтера.

Успешным уикендом стал и для защитника национальной сборной Украины Ильи Забарного, который отличился первым голом за французский ПСЖ в матче против Осера (2:0) Реакцию фанатов парижского клуба можно посмотреть на Sport.ua.

Отличился голом и Даниил Сикан, успешно вышедший на замену в матче против Карагомрюка (3:4). Гол украинского форварда и стал решающим во встрече.