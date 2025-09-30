Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов с Барселоной
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 13:19 | Обновлено 30 сентября 2025, 13:24
Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов с Барселоной

Из-за травм во втором туре не сыграют Дембеле, Кварацхелия, Дуэ и Маркиньос

Где Забарный? ПСЖ опубликовал заявку на матч Лиги чемпионов с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В среду, 1 октября, состоится матч второго тура Лиги чемпионов, в котором сыграют испанская «Барселона» и французский ПСЖ. За день до этого противостояния пресс-служба парижской команды опубликовала официальную заявку, в которой не оказалось четырех важных футболистов.

Из-за травм с испанским клубом не сыграют вингеры Дезире Дуэ, Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия и капитан команды, защитник Маркиньос. Ожидается, что в центре обороны с первых минут выйдет футболист сборной Украины Илья Забарный.

Несмотря на дискомфорт и небольшие повреждения в предыдущем матче, в заявку попали полузащитники Жоау Невеш, Фабиан Руис и Витинья. Главный тренер ПСЖ рассчитывает на этих игроков, однако будет внимательно следить за их состоянием – существует вероятность, что эта тройка не будет играть все 90 минут.

В первом туре «Барселона» с мини минимальным счетом одолела английский «Ньюкасл» (2:1), а ПСЖ разгромил итальянскую «Аталанту» (4:0).

Заявка ПСЖ на матч второго тура Лиги чемпионов против Барселоны:

Николай Титюк Источник: ФК ПСЖ
