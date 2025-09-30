ВИДЕО. Бетис подарил незабываемый момент пожилым фанатам перед игрой

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
30 сентября 2025, 17:12 | Обновлено 30 сентября 2025, 17:14
Игроки команды вышли на футбольное поле в сопровождении мужчин пожилого возраста

Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября в седьмом туре испанской Ла Лиги состоялся матч между клубами «Бетис» и «Осасуна».

«Бетис» на арене «Эстадио де Ла Картуха» устроил перфоманс перед началом поединка – игроки команды вышли на поле не с болл-боями, а с пожилыми мужчинами, которые являются частью клуба.

На лицах этих мужчин было видно, как много для них значит выйти на газон любимого стадиона под аплодисменты болельщиков.

К радости местных фанатов матч завершился победой «Бетиса» со счетом 2:0.

Бетис чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео Осасуна
