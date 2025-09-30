ВИДЕО. Бетис подарил незабываемый момент пожилым фанатам перед игрой
Игроки команды вышли на футбольное поле в сопровождении мужчин пожилого возраста
28 сентября в седьмом туре испанской Ла Лиги состоялся матч между клубами «Бетис» и «Осасуна».
«Бетис» на арене «Эстадио де Ла Картуха» устроил перфоманс перед началом поединка – игроки команды вышли на поле не с болл-боями, а с пожилыми мужчинами, которые являются частью клуба.
На лицах этих мужчин было видно, как много для них значит выйти на газон любимого стадиона под аплодисменты болельщиков.
К радости местных фанатов матч завершился победой «Бетиса» со счетом 2:0.
𝐃𝐞 𝐚𝐛𝐮𝐞𝐥𝐨𝐬 𝐚 𝐧𝐢𝐞𝐭𝐨𝐬. 𝐔𝐧𝐚 𝐩𝐚𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐥𝐥𝐚𝐦𝐚𝐝𝐚 𝐁𝐞𝐭𝐢𝐬.#LaLigaHighlights #RealBetisOsasuna pic.twitter.com/qxUTXSj4QS— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 28, 2025
