28 сентября в седьмом туре испанской Ла Лиги состоялся матч между клубами «Бетис» и «Осасуна».

«Бетис» на арене «Эстадио де Ла Картуха» устроил перфоманс перед началом поединка – игроки команды вышли на поле не с болл-боями, а с пожилыми мужчинами, которые являются частью клуба.

На лицах этих мужчин было видно, как много для них значит выйти на газон любимого стадиона под аплодисменты болельщиков.

К радости местных фанатов матч завершился победой «Бетиса» со счетом 2:0.

ВИДЕО. Бетис подарил незабываемый момент пожилым фанатам перед игрой