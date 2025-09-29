Бетис обыграл Осасуну и вошел в зону еврокубков. Турнирная таблица Ла Лиги

Вечером 28 сентября в Севилье состоялся матч 7-го тура Ла Лиги, в котором «Бетис» обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.

Хозяева открыли счет на 19-й минуте: Абде Эззалзули отличился после передачи Кучо (1:0).

А на 38-й минуте сам Кучо удвоил преимущество «Бетиса», ассистировал Пабло Форнальс (2:0).

Победа позволила «Бетису» войти в топ-6 Ла Лиги (12 очков), тогда как «Осасуна» осталась с 7 баллами (13 место).

Ла Лига. 7-й тур, 28 сентября 2025

Бетис – Осасуна – 2:0

Голы: Эззалзули, 19, Кучо, 38

Турнирная таблица