Чемпионат Испании
Бетис
28.09.2025 22:00 – FT 2 : 0
Осасуна
Испания
29 сентября 2025, 00:12 | Обновлено 29 сентября 2025, 00:16
Бетис обыграл Осасуну и вошел в зону еврокубков. Турнирная таблица Ла Лиги

Голы у хозяев поля забили Абде Эззалзули и Кучо

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 сентября в Севилье состоялся матч 7-го тура Ла Лиги, в котором «Бетис» обыграл «Осасуну» со счетом 2:0.

Хозяева открыли счет на 19-й минуте: Абде Эззалзули отличился после передачи Кучо (1:0).

А на 38-й минуте сам Кучо удвоил преимущество «Бетиса», ассистировал Пабло Форнальс (2:0).

Победа позволила «Бетису» войти в топ-6 Ла Лиги (12 очков), тогда как «Осасуна» осталась с 7 баллами (13 место).

Ла Лига. 7-й тур, 28 сентября 2025

Бетис – Осасуна – 2:0

Голы: Эззалзули, 19, Кучо, 38

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Барселона 7 6 1 0 21 - 5 05.10.25 17:15 Севилья - Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона 19
2 Реал Мадрид 7 6 0 1 16 - 8 04.10.25 22:00 Реал Мадрид - Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка 18
3 Вильярреал 7 5 1 1 13 - 5 04.10.25 22:00 Реал Мадрид - Вильярреал27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал 16
4 Эльче 7 3 4 0 10 - 6 05.10.25 15:00 Алавес - Эльче28.09.25 Эльче 2:1 Сельта25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо12.09.25 Севилья 2:2 Эльче29.08.25 Эльче 2:0 Леванте 13
5 Атлетико Мадрид 7 3 3 1 14 - 9 05.10.25 22:00 Сельта - Атлетико Мадрид27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид13.09.25 Атлетико Мадрид 2:0 Вильярреал30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид 12
6 Бетис 7 3 3 1 11 - 7 05.10.25 19:30 Эспаньол - Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад14.09.25 Леванте 2:2 Бетис31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао27.08.25 Сельта 1:1 Бетис 12
7 Эспаньол 7 3 3 1 10 - 9 05.10.25 19:30 Эспаньол - Бетис26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Реал Мадрид 2:0 Эспаньол15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна 12
8 Хетафе 7 3 2 2 8 - 9 03.10.25 22:00 Осасуна - Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес21.09.25 Барселона 3:0 Хетафе13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе 11
9 Севилья 7 3 1 3 11 - 10 05.10.25 17:15 Севилья - Барселона28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья23.09.25 Севилья 1:2 Вильярреал20.09.25 Алавес 1:2 Севилья12.09.25 Севилья 2:2 Эльче30.08.25 Жирона 0:2 Севилья 10
10 Атлетик Бильбао 7 3 1 3 7 - 8 04.10.25 19:30 Атлетик Бильбао - Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес31.08.25 Бетис 1:2 Атлетик Бильбао 10
11 Алавес 7 2 2 3 6 - 7 05.10.25 15:00 Алавес - Эльче27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Хетафе 1:1 Алавес20.09.25 Алавес 1:2 Севилья13.09.25 Атлетик Бильбао 0:1 Алавес30.08.25 Алавес 1:1 Атлетико Мадрид 8
12 Валенсия 6 2 2 2 8 - 10 29.09.25 22:00 Валенсия - Реал Овьедо23.09.25 Эспаньол 2:2 Валенсия20.09.25 Валенсия 2:0 Атлетик Бильбао14.09.25 Барселона 6:0 Валенсия29.08.25 Валенсия 3:0 Хетафе24.08.25 Осасуна 1:0 Валенсия 8
13 Осасуна 7 2 1 4 5 - 7 03.10.25 22:00 Осасуна - Хетафе28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче20.09.25 Вильярреал 2:1 Осасуна14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Эспаньол 1:0 Осасуна 7
14 Леванте 7 1 2 4 11 - 14 04.10.25 15:00 Реал Овьедо - Леванте27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте23.09.25 Леванте 1:4 Реал Мадрид20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Леванте 2:2 Бетис29.08.25 Эльче 2:0 Леванте 5
15 Райо Вальекано 7 1 2 4 7 - 10 05.10.25 19:30 Реал Сосьедад - Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья24.09.25 Атлетико Мадрид 3:2 Райо Вальекано21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Осасуна 2:0 Райо Вальекано31.08.25 Райо Вальекано 1:1 Барселона 5
16 Сельта 7 0 5 2 6 - 9 05.10.25 22:00 Сельта - Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта21.09.25 Райо Вальекано 1:1 Сельта14.09.25 Сельта 1:1 Жирона31.08.25 Сельта 1:1 Вильярреал27.08.25 Сельта 1:1 Бетис 5
17 Реал Сосьедад 7 1 2 4 7 - 11 05.10.25 19:30 Реал Сосьедад - Райо Вальекано28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка19.09.25 Бетис 3:1 Реал Сосьедад13.09.25 Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад 5
18 Мальорка 7 1 2 4 6 - 11 04.10.25 19:30 Атлетик Бильбао - Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес24.09.25 Реал Сосьедад 1:0 Мальорка21.09.25 Мальорка 1:1 Атлетико Мадрид15.09.25 Эспаньол 3:2 Мальорка30.08.25 Реал Мадрид 2:1 Мальорка 5
19 Реал Овьедо 6 1 0 5 2 - 11 29.09.25 22:00 Валенсия - Реал Овьедо25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона21.09.25 Эльче 1:0 Реал Овьедо13.09.25 Хетафе 2:0 Реал Овьедо30.08.25 Реал Овьедо 1:0 Реал Сосьедад24.08.25 Реал Овьедо 0:3 Реал Мадрид 3
20 Жирона 7 0 3 4 3 - 16 04.10.25 17:15 Жирона - Валенсия26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол23.09.25 Атлетик Бильбао 1:1 Жирона20.09.25 Жирона 0:4 Леванте14.09.25 Сельта 1:1 Жирона30.08.25 Жирона 0:2 Севилья 3
Полная таблица

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Кучо Эрнандес (Бетис), асcист Пабло Форналс.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис), асcист Кучо Эрнандес.
