ВИДЕО. Моуринью встретился с работницей Челси, которая отдала клубу 48 лет
Жозе обменялся словами и объятиями с женщиной
Накануне старта второго тура Лиги чемпионов тренер «Бенфики» Жозе Моуринью пообщался с бывшей коллегой, которая работает в лондонском «Челси» более 48 лет.
Жозе впервые за долгое время встретился с женщиной – в последний раз они виделись ещё тогда, когда Моуринью работал тренером «Челси».
Тренер обменялся несколькими словами с работницей и тепло обнял знакомую.
Уже вечером 30 сентября лиссабонская «Бенфика» встретится с лондонским «Челси» в матче Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00.
Jose Mourinho is back at Stamford Bridge and was reunited with a Chelsea staff member who worked at the club for 48 years. 🥹💙 pic.twitter.com/4vhaTRCw4n— EuroFoot (@eurofootcom) September 29, 2025
