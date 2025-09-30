Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Моуринью встретился с работницей Челси, которая отдала клубу 48 лет
Лига чемпионов
30 сентября 2025, 08:58 | Обновлено 30 сентября 2025, 09:09
728
0

ВИДЕО. Моуринью встретился с работницей Челси, которая отдала клубу 48 лет

Жозе обменялся словами и объятиями с женщиной

30 сентября 2025, 08:58 | Обновлено 30 сентября 2025, 09:09
728
0
ВИДЕО. Моуринью встретился с работницей Челси, которая отдала клубу 48 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Накануне старта второго тура Лиги чемпионов тренер «Бенфики» Жозе Моуринью пообщался с бывшей коллегой, которая работает в лондонском «Челси» более 48 лет.

Жозе впервые за долгое время встретился с женщиной – в последний раз они виделись ещё тогда, когда Моуринью работал тренером «Челси».

Тренер обменялся несколькими словами с работницей и тепло обнял знакомую.

Уже вечером 30 сентября лиссабонская «Бенфика» встретится с лондонским «Челси» в матче Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00.

ВИДЕО. Моуринью встретился с работницей Челси, которая отдала клубу 48 лет

По теме:
ФОТО. Особенный. Картину Моуриньо из АПЛ заметили на Стемфорд Бридж
Ливерпуль отправился на матч Лиги чемпионов без вингера
Тренер Интера: «Лига чемпионов полна вызовов: каждый хочет победить»
Жозе Моуриньо Бенфика Челси видео Лига чемпионов Челси - Бенфика
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех
Футбол | 29 сентября 2025, 11:43 17
Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех
Топ-5 футболистов, забивших 100 мячей за один клуб из топ-лиг быстрее всех

Новое бомбардирское достижение в карьере Гарри Кейна…

Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Футбол | 30 сентября 2025, 09:19 3
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо
Ребров вернет в сборную Украины легионера из Европы и игрока Динамо

Вызов на матчи против Исландии и Азербайджана получат Руслан Малиновский и Владимир Бражко

ГВАРДИОЛА – лидеру Ман Сити: «Ты не будешь играть. Будет играть другой»
Футбол | 29.09.2025, 13:44
ГВАРДИОЛА – лидеру Ман Сити: «Ты не будешь играть. Будет играть другой»
ГВАРДИОЛА – лидеру Ман Сити: «Ты не будешь играть. Будет играть другой»
Интер Милан – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 30.09.2025, 09:39
Интер Милан – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Интер Милан – Славия Прага. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Футбол | 29.09.2025, 21:51
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Маркевич назвал футболиста, который в следующем году выиграет Золотой мяч
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
ВИДЕО. Довбик поразил ворота Вероны, впервые забив за Рому при Гасперини
28.09.2025, 16:19 15
Футбол
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
Британский боксер: «Все умоляют Усика сделать это. Тебе удалось дважды»
29.09.2025, 00:02
Бокс
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
К Реброву уже в третий раз обратился известный клуб. На этот раз передумал
29.09.2025, 07:08 24
Футбол
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
Панатинаикос выставил дедлайн для Реброва
28.09.2025, 12:13 11
Футбол
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
28.09.2025, 08:47 1
Футбол
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
ВИДЕО. Реакция Гасперини на первый гол Довбика в сезоне 2025/26
28.09.2025, 23:36 1
Футбол
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
С ассистом вратаря. Украина стартовала с разгрома на чемпионате Европы U-19
28.09.2025, 14:55 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем