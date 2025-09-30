ВИДЕО. Моуринью встретился с работницей Челси, которая отдала клубу 48 лет

Накануне старта второго тура Лиги чемпионов тренер «Бенфики» Жозе Моуринью пообщался с бывшей коллегой, которая работает в лондонском «Челси» более 48 лет.

Жозе впервые за долгое время встретился с женщиной – в последний раз они виделись ещё тогда, когда Моуринью работал тренером «Челси».

Тренер обменялся несколькими словами с работницей и тепло обнял знакомую.

Уже вечером 30 сентября лиссабонская «Бенфика» встретится с лондонским «Челси» в матче Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00.

