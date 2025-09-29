МОУРИНЬО: «Я всегда буду синим. Я живу в 5 минутах от Стэмфорд Бридж»

Португальский тренер Жозе Моуриньо заверил, что он всегда будет «синим», возвращаясь на Стэмфорд Бридж перед матчем Лиги чемпионов между Бенфикой и Челси.

Трехкратный победитель Премьер-лиги недавно был назначен коучем лиссабонского клуба. Он выведет свою новую команду 30 сентября на матч на стадионе, который когда-то называл своим домом. Он остается самым успешным тренером «синих», несмотря на то, что дважды его увольнял бывший владелец Роман Абрамович.

Разговаривая с журналистами в зале, где стены украшены рамками с фотографиями 62-летнего тренера с трофеем Премьер-лиги, Жозе Моуриньо рассказал:

«Конечно, я всегда буду блю (синим). Я часть их истории, а они – часть моей. Я помог им стать большим Челси, а они помогли мне стать лучшим Жозе. Когда я говорю, что я не блю, я надеюсь, что все понимают – я говорю о работе, которую должен выполнить завтра.

Эти фотографии – не многие клубы так делают. Во многих клубах кажется, что есть страх перед тем, что произошло в прошлом. Фотографии постоянно меняются. Похоже, что они хотят стереть людей, которые сделали историю клуба».

Жозе Моуриньо, который все еще называет себя фанатом Челси и имеет дом неподалеку в Лондоне и семейные связи, выразил поддержку новому курсу синего клуба:

«Был грустный период, когда даже я со стороны ставил вопросы. Казалось, Челси потеряли свою идентичность как клуб. Но то, что произошло в прошлом сезоне, вернуло все на правильный путь. Они доверили Энцо Фернандесу, он принес свои идеи и хорошо вписался в философию, которую хотят дать клубу.

Лига конференций – легкое соревнование для большого клуба, я выигрывал ее с Ромой. Потом клубный чемпионат мира – люди могут говорить, что Лига чемпионов важнее, но этот знак на футболке много значит. Это впервые клуб выиграл его.

Это дает им основу доверия и уверенности – даже на уровне болельщиков они это чувствуют. Я живу в пяти минутах отсюда, мой сын приходит сюда. Ощущения полностью другие – был период разочарования и сомнений, но сейчас это период счастья и доверия».