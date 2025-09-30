Порту отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики со Спортингом

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Арока
29.09.2025 22:00 – FT 0 : 4
Порту
Португалия
30 сентября 2025, 00:43 | Обновлено 30 сентября 2025, 01:01
Арока не сумела ничего противопоставить на домашней арене

Getty Images/Global Images Ukraine

В выездном матче 7-го тура чемпионата Португалии «Порту» разгромил «Ароку». Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу «драконов».

Гости открыли счет на 12-й минуте, голом отличился Саму. Во втором тайме «Порту» сделал результат убедительным.

Дениз Гюль удвоил преимущество (51 мин), а затем Франсишку Моура забил третий мяч (60 мин). Точку поставил Зайду Сануси на 85-й минуте.

«Порту» добыл важные три очка, набрал 21 балл из 21 возможного и оторвался от преследователей: Спортинга (18) и Бенфики (17).

Чемпионат Португалии. 7-й тур. 29 сентября 2025

Арока – Порту – 0:4

Голы: Саму, 12, Гюль, 51, Моура, 60, Зайду Сануси, 85

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 7 7 0 0 19 - 1 05.10.25 23:15 Порту - Бенфика29.09.25 Арока 0:4 Порту19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту13.09.25 Порту 1:0 Насьонал30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту24.08.25 Порту 4:0 Каза Пия 21
2 Спортинг Лиссабон 7 6 0 1 19 - 4 05.10.25 21:15 Спортинг Лиссабон - Брага27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту23.08.25 Насьонал 1:4 Спортинг Лиссабон 18
3 Бенфика 7 5 2 0 13 - 4 05.10.25 23:15 Порту - Бенфика26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве20.09.25 АВС 0:3 Бенфика12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика 17
4 Морейренсе 7 5 0 2 10 - 8 04.10.25 17:30 Насьонал - Морейренсе27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Морейренсе 3:1 Риу Аве29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе23.08.25 Морейренсе 2:0 Витория Гимараеш 15
5 Жил Висенте 7 4 1 2 8 - 4 04.10.25 17:30 Жил Висенте - Эштрела Амадора26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе24.08.25 Фамаликау 0:0 Жил Висенте 13
6 Фамаликау 7 3 3 1 7 - 3 05.10.25 17:30 Арока - Фамаликау28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон30.08.25 АВС 0:1 Фамаликау24.08.25 Фамаликау 0:0 Жил Висенте 12
7 Брага 7 2 3 2 11 - 7 05.10.25 21:15 Спортинг Лиссабон - Брага28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага24.08.25 Брага 2:2 АВС 9
8 Санта Клара 7 2 2 3 5 - 8 04.10.25 22:30 Витория Гимараеш - Санта Клара27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора 8
9 Витория Гимараеш 7 2 2 3 7 - 11 04.10.25 22:30 Витория Гимараеш - Санта Клара28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока23.08.25 Морейренсе 2:0 Витория Гимараеш 8
10 Арока 7 2 2 3 9 - 18 05.10.25 17:30 Арока - Фамаликау29.09.25 Арока 0:4 Порту20.09.25 Насьонал 1:2 Арока14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока23.08.25 Арока 3:3 Риу Аве 8
11 Эштрела Амадора 7 1 4 2 6 - 6 04.10.25 17:30 Жил Висенте - Эштрела Амадора27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора25.08.25 Эштрела Амадора 2:2 Алверка 7
12 Алверка 7 2 1 4 8 - 11 04.10.25 20:00 АВС - Алверка28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Алверка 1:0 Тондела31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика25.08.25 Эштрела Амадора 2:2 Алверка 7
13 Насьонал 7 2 1 4 6 - 10 04.10.25 17:30 Насьонал - Морейренсе28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Насьонал 1:2 Арока13.09.25 Порту 1:0 Насьонал30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал23.08.25 Насьонал 1:4 Спортинг Лиссабон 7
14 Каза Пия 7 2 1 4 6 - 11 03.10.25 22:15 Каза Пия - Эшторил27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал24.08.25 Порту 4:0 Каза Пия 7
15 Эшторил 7 1 2 4 8 - 11 03.10.25 22:15 Каза Пия - Эшторил27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил13.09.25 Эшторил 3:1 АВС06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил 5
16 Риу Аве 7 0 5 2 8 - 13 05.10.25 19:30 Риу Аве - Тондела28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту13.09.25 Морейренсе 3:1 Риу Аве31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага 5
17 Тондела 7 1 2 4 4 - 11 05.10.25 19:30 Риу Аве - Тондела27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора12.09.25 Алверка 1:0 Тондела31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил23.08.25 Бенфика 3:0 Тондела 5
18 АВС 7 0 1 6 4 - 17 04.10.25 20:00 АВС - Алверка27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС20.09.25 АВС 0:3 Бенфика13.09.25 Эшторил 3:1 АВС30.08.25 АВС 0:1 Фамаликау24.08.25 Брага 2:2 АВС 1
Полная таблица

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Зайду Занузи (Порту), асcист Алберту Кошта.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Франсишку Моура (Порту), асcист Борха Сайнс.
51’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Гюль (Порту), асcист Пепе Акино.
48’
Мартим Фернандеш (Порту) получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Пепе Акино (Порту).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Порту), асcист Виктор Фрохольдт.
Прогнозы на 2-й тур Лиги чемпионов 2025/26
Лига чемпионов 2025/26: Челси – Бенфика. Прогноз и анонс на матч
Миколенко сыграл весь матч, Эвертон и Вест Хэм не определили победителя
чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Арока Бенфика Порту видео голов и обзор Саму Омородион Агехова
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
