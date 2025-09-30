Порту отгрузил соперникам 4 мяча и оторвался от Бенфики со Спортингом
Арока не сумела ничего противопоставить на домашней арене
В выездном матче 7-го тура чемпионата Португалии «Порту» разгромил «Ароку». Поединок завершился со счетом 4:0 в пользу «драконов».
Гости открыли счет на 12-й минуте, голом отличился Саму. Во втором тайме «Порту» сделал результат убедительным.
Дениз Гюль удвоил преимущество (51 мин), а затем Франсишку Моура забил третий мяч (60 мин). Точку поставил Зайду Сануси на 85-й минуте.
«Порту» добыл важные три очка, набрал 21 балл из 21 возможного и оторвался от преследователей: Спортинга (18) и Бенфики (17).
Чемпионат Португалии. 7-й тур. 29 сентября 2025
Арока – Порту – 0:4
Голы: Саму, 12, Гюль, 51, Моура, 60, Зайду Сануси, 85
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|7
|7
|0
|0
|19 - 1
|05.10.25 23:15 Порту - Бенфика29.09.25 Арока 0:4 Порту19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту13.09.25 Порту 1:0 Насьонал30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту24.08.25 Порту 4:0 Каза Пия
|21
|2
|Спортинг Лиссабон
|7
|6
|0
|1
|19 - 4
|05.10.25 21:15 Спортинг Лиссабон - Брага27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон30.08.25 Спортинг Лиссабон 1:2 Порту23.08.25 Насьонал 1:4 Спортинг Лиссабон
|18
|3
|Бенфика
|7
|5
|2
|0
|13 - 4
|05.10.25 23:15 Порту - Бенфика26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве20.09.25 АВС 0:3 Бенфика12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика
|17
|4
|Морейренсе
|7
|5
|0
|2
|10 - 8
|04.10.25 17:30 Насьонал - Морейренсе27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия22.09.25 Спортинг Лиссабон 3:0 Морейренсе13.09.25 Морейренсе 3:1 Риу Аве29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе23.08.25 Морейренсе 2:0 Витория Гимараеш
|15
|5
|Жил Висенте
|7
|4
|1
|2
|8 - 4
|04.10.25 17:30 Жил Висенте - Эштрела Амадора26.09.25 Бенфика 2:1 Жил Висенте21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте29.08.25 Жил Висенте 2:0 Морейренсе24.08.25 Фамаликау 0:0 Жил Висенте
|13
|6
|Фамаликау
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|05.10.25 17:30 Арока - Фамаликау28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау13.09.25 Фамаликау 1:2 Спортинг Лиссабон30.08.25 АВС 0:1 Фамаликау24.08.25 Фамаликау 0:0 Жил Висенте
|12
|7
|Брага
|7
|2
|3
|2
|11 - 7
|05.10.25 21:15 Спортинг Лиссабон - Брага28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Брага 0:1 Жил Висенте31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага24.08.25 Брага 2:2 АВС
|9
|8
|Санта Клара
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|04.10.25 22:30 Витория Гимараеш - Санта Клара27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Бенфика 1:1 Санта Клара06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора
|8
|9
|Витория Гимараеш
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|04.10.25 22:30 Витория Гимараеш - Санта Клара28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Витория Гимараеш 1:1 Брага14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока23.08.25 Морейренсе 2:0 Витория Гимараеш
|8
|10
|Арока
|7
|2
|2
|3
|9 - 18
|05.10.25 17:30 Арока - Фамаликау29.09.25 Арока 0:4 Порту20.09.25 Насьонал 1:2 Арока14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия30.08.25 Витория Гимараеш 1:1 Арока23.08.25 Арока 3:3 Риу Аве
|8
|11
|Эштрела Амадора
|7
|1
|4
|2
|6 - 6
|04.10.25 17:30 Жил Висенте - Эштрела Амадора27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора14.09.25 Эштрела Амадора 0:2 Витория Гимараеш31.08.25 Санта Клара 0:0 Эштрела Амадора25.08.25 Эштрела Амадора 2:2 Алверка
|7
|12
|Алверка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|04.10.25 20:00 АВС - Алверка28.09.25 Алверка 2:0 Витория Гимараеш20.09.25 Санта Клара 2:1 Алверка12.09.25 Алверка 1:0 Тондела31.08.25 Алверка 1:2 Бенфика25.08.25 Эштрела Амадора 2:2 Алверка
|7
|13
|Насьонал
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|04.10.25 17:30 Насьонал - Морейренсе28.09.25 Брага 0:1 Насьонал20.09.25 Насьонал 1:2 Арока13.09.25 Порту 1:0 Насьонал30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал23.08.25 Насьонал 1:4 Спортинг Лиссабон
|7
|14
|Каза Пия
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|03.10.25 22:15 Каза Пия - Эшторил27.09.25 Морейренсе 2:1 Каза Пия21.09.25 Каза Пия 1:1 Фамаликау14.09.25 Арока 0:2 Каза Пия30.08.25 Каза Пия 0:2 Насьонал24.08.25 Порту 4:0 Каза Пия
|7
|15
|Эшторил
|7
|1
|2
|4
|8 - 11
|03.10.25 22:15 Каза Пия - Эшторил27.09.25 Эшторил 0:1 Спортинг Лиссабон21.09.25 Жил Висенте 2:0 Эшторил13.09.25 Эшторил 3:1 АВС06.09.25 Эшторил 0:1 Санта Клара31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил
|5
|16
|Риу Аве
|7
|0
|5
|2
|8 - 13
|05.10.25 19:30 Риу Аве - Тондела28.09.25 Фамаликау 0:0 Риу Аве23.09.25 Бенфика 1:1 Риу Аве19.09.25 Риу Аве 0:3 Порту13.09.25 Морейренсе 3:1 Риу Аве31.08.25 Риу Аве 2:2 Брага
|5
|17
|Тондела
|7
|1
|2
|4
|4 - 11
|05.10.25 19:30 Риу Аве - Тондела27.09.25 Санта Клара 1:2 Тондела21.09.25 Тондела 0:0 Эштрела Амадора12.09.25 Алверка 1:0 Тондела31.08.25 Тондела 2:2 Эшторил23.08.25 Бенфика 3:0 Тондела
|5
|18
|АВС
|7
|0
|1
|6
|4 - 17
|04.10.25 20:00 АВС - Алверка27.09.25 Эштрела Амадора 3:0 АВС20.09.25 АВС 0:3 Бенфика13.09.25 Эшторил 3:1 АВС30.08.25 АВС 0:1 Фамаликау24.08.25 Брага 2:2 АВС
|1
События матча
