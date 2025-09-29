Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Кайрат – Реал Мадрид
Поединок второго тура еврокубка состоится 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:45
30 сентября мадридский Реал проведет выездной матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против казахстанского Кайрата.
Поединок пройдет на стадионе Орталык в городе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящего противостояния будет итальянский рефери Марко Гуида.
Наставниками коллективов являются Рафаэль Уразбахтин (Кайрат) и Хаби Алонсо (Реал).
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
