Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 сентября 2025, 22:06 | Обновлено 29 сентября 2025, 22:40
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Кайрат – Реал Мадрид

Поединок второго тура еврокубка состоится 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:45

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Кайрат – Реал Мадрид
Коллаж Sport.ua

30 сентября мадридский Реал проведет выездной матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против казахстанского Кайрата.

Поединок пройдет на стадионе Орталык в городе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет итальянский рефери Марко Гуида.

Наставниками коллективов являются Рафаэль Уразбахтин (Кайрат) и Хаби Алонсо (Реал).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Кайрат – Реал Мадрид

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Кайрат – Реал Мадрид
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
где смотреть Кайрат Алматы Реал Мадрид Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
