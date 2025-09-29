30 сентября мадридский Реал проведет выездной матч второго тура Лиги чемпионов 2025/26 против казахстанского Кайрата.

Поединок пройдет на стадионе Орталык в городе Алматы. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего противостояния будет итальянский рефери Марко Гуида.

Наставниками коллективов являются Рафаэль Уразбахтин (Кайрат) и Хаби Алонсо (Реал).

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Кайрат – Реал Мадрид

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.